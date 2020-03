La Croix-Rouge intensifie la distribution de colis alimentaires d’urgence en province de Liège

Les épiceries sociales de la Croix-Rouge, qui proposent des courses à 50% du prix magasin aux familles précarisées, restent ouvertes, comme à Ans ou Stavelot. Certaines ont pris des dispositions pour se transformer en service de livraison à domicile, comme à Aywaille.

Si les actions secours sont très intensifiées ces dernières semaines au sein des équipes de volontaires Croix-Rouge (soutien aux postes de réorientation médicales des urgences hospitalières, renforts ambulances etc), les actions sociales de la Croix-Rouge ne sont pas en reste et s’adaptent pour continuer à remplir leur mission première d’aide aux plus vulnérables, a indiqué la Croix-Rouge mercredi, par voie de communiqué.

«Nos épiceries sociales, qui proposent des courses à 50% du prix magasin aux familles précarisées, restent ouvertes, par exemple à Ans ou Stavelot, avec des mesures strictes de distribution. Certaines, comme à Aywaille, ont pris des dispositions pour se transformer en service de livraison à domicile.»

Et la Croix-Rouge d’ajouter: «Nous continuons et même intensifions la distribution de colis alimentaires d’urgence (Huy/Waremme, Hannut, Oupeye, Herve/Soumagne, Awans/Ans, Hannut, Jemeppe/Ougrée/Seraing, en partenariat avec le CPAS, Flémalle, Malmedy, Saint-Nicolas/Grâce-Hollogne).»

L’importante distribution de colis alimentaires par la Croix-Rouge de Liège-Angleur chaque jeudi matin a été adaptée en 4 tranches horaires pour garder la distanciation sociale. Elle commencera dès 8h30 ce jeudi, pour se terminer à 14h. L’équipe de bénévoles a été renforcée.

Aide aux personnes sans-abri du parc Astrid, à Liège

L’accueil café quotidien (café et en-cas) de la rue Darchis se transforme en «Take away» par la fenêtre de l’espace d’accueil donnant sur la rue afin de limiter le temps de présence. Distribution également de produits d’hygiène et de vêtements (chaussettes, slips, gants, bonnets) par la fenêtre. Horaire: de 9 à 10h, de 11 à 12h et de 13h30 à 14 h30

Nous renforçons également le dispositif d’urgence mis en place par la ville de Liège au parc Astrid et plus particulièrement avec une aide alimentaire apportée à ce public extrêmement vulnérable.

Enfin, si les visites à domicile des personnes âgées isolées et les visites en maisons de repos ont été suspendues, «nos bénévoles s’adaptent et gardent le contact par téléphone», conclut la Croix-Rouge.