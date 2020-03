La 33e édition du ZLM Toer aura lieu en 2021

La course par étapes néerlandaise ZLM Tour n’aura pas lieu cette année en raison du coronavirus.

Les autorités néerlandaises ont annoncé ce lundi que tous les événements sportifs jusqu’au 1er juin inclus ne peuvent se tenir. La 33e édition du ZLM Tour devait se disputer du 27 au 31 mai inclus.

Début janvier, la course a été avancée d’une semaine dans le calendrier international. «C’est vraiment dommage car malgré le dur travail des bénévoles, des employés, des partenaire, des fournisseurs et des villes étapes, cette édition ne pourra avoir lieu. En ce moment, il y a des choses plus importantes, et avec toutes les parties prenantes, nous allons travailler à la continuité de cette course par étapes», a déclaré Martin de Kok, manager général de l’organisation Libéma Profcycling, dans un communiqué.

Le ZLM Tour souhaite retrouver sa date initiale l’an prochain, aussi proche que possible du départ du Tour de France, afin de constituer une préparation idéale, en particulier pour les sprinteurs. Et ce d’autant que le Tour 2021 s’élancera du Danemark, où le paysage est semblable à celui des Pays-Bas.

L’an passé, Mike Teunissen s’était adjugé le ZLM Tour. Avec trois victoires d’étape, Philippe Gilbert détient le record.