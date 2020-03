Les initiatives des clubs de Brighton et Watford durant la pandémie du coronavirus

Les deux clubs anglais ne veulent pas rester inactifs durant la pandémie du coronavirus.

Le club de Premier League anglaise de Watford a proposé l’utilisation de son stade et toutes les installations du clubs au Service national de santé du Royaume-Uni (NHS).

«Nous devons oublier le football pour l’instant et nous concentrer sur tout ce que nous pouvons pour soutenir le NHS et, en particulier, l’Hôpital Général de Watford», a déclaré Scott Duxbury, le CEO des Hornets, sur le site du club qui emploie le Diable Rouge Christian Kabasele.

Le stade et les installations seraient à l’usage exclusif de l’Hertfordshire Hospitals NHS Trust (WHHT), a déclaré le club situé dans la banlieue nord-ouest de Londres.

«Notre proximité en tant que club de football à côté d’un hôpital nous place dans une excellente position pour offrir de l’aide et nous sommes prêts à faire tout ce que nous peut éventuellement soutenir le personnel du NHS et leurs familles. Le message du gouvernement britannique a été de faire «tout ce qu’il est possible» pour aider le personnel du NHS et leurs familles.

De même, nous ferons «tout ce qu’il faut» ici à Vicarage Road afin d’offrir notre soutien le plus complet au NHS et à son personnel à un moment où c’est clairement le plus nécessaire».

Des billets gratuits à Brighton

Brighton & Hove Albion, un autre club de football anglais de Premier League, veut encourager tous les médecins et les infirmières à lutter contre le coronavirus. Le club de Leandro Trossard promet de distribuer «au moins 1 000 billets» aux employés du National Health Service (NHS) en signe de reconnaissance pour leur travail acharné pendant cette pandémie.

«C’est un petit geste pour montrer notre gratitude à ces héros qui luttent contre le coronavirus», déclare Brighton.

Le club passe le ballon à toutes les autres équipes de la Premier League, de l’EFL et des championnats d’Écosse et d’Irlande du Nord et leur demande de faire le même geste.

Bournemouth a immédiatement annoncé mercredi après-midi qu’ils suivraient l’exemple de Brighton.