Sacha Massot remplace Brian Lynch à Limburg Utd, Lionel Bosco lui succède à Liège

Le coach de Liège Basket Sacha Massot remplace Brian Lynch sur le banc de Limburg United. Il quitte la Cité ardente pour le Limbourg et c’est son assistant, Lionel Bosco, qui prend son relais à Liège.

Jeu de chaises musicales en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, puisque l’on apprend que Sacha Massot, le coach actuel à Liège Basket, a accepté la proposition qui lui a été faite pour reprendre les commandes de Limburg United.

«Nous tenons à féliciter Sacha pour son professionnalisme, son abnégation, sa motivation et son positivisme. Après trois saisons et demi passées chez nous, lors desquelles il a posé les bases d’un projet solide de formation avec Lionel Bosco, après deux saisons en tant que coach principal dans les conditions qu’on connaît, nous ne pouvons que lui dire un grand merci pour le travail effectué toujours dans l’intérêt du club. Nous retiendrons évidemment la victoire contre Limburg du 17 janvier 2020 qui a soulevé le Country Hall au bout d’un suspense dantesque», explique le club dans son communiqué.

Pour lui succéder, les dirigeants liégeois ont décidé de faire confiance à son assistant, Lionel Bosco. «Lionel a été joueur à Liège Basket de 2012 à 2014 et est l’assistant coach de l’équipe depuis septembre 2018. Ancien joueur international belge, pur Liégeois, ce dernier possède toutes les qualités pour relever le défi que nous lui avons proposé. Il sera secondé par Christian Camus (nouveau directeur technique du club) qui travaille déjà d’arrache-pied à la construction du volet formation et Olivier Frédéric (notre préparateur physique) fidèle du club depuis de nombreuses années. Nous voulons remercier Lionel de sa confiance et lui témoigner notre entier soutien ainsi qu’à son staff.»

En ce qui concerne Brian Lynch, il semblerait que son souhait ait été de prendre un peu de temps pour lui afin de suivre son épouse, Kim Clijsters, qui a décidé de remonter cette année sur les courts de tennis.