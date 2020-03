Nouvelle baisse du prix de l’essence (graphique)

Les prix de l’essence, qui avaient déjà affiché la semaine dernière leur niveau le plus bas depuis début 2009, baisseront encore à partir de jeudi, a annoncé l’administration de l’énergie (SPF Économie).

Les cours du baril se sont dernièrement effondrés, en raison d’un déséquilibre entre l’offre -l’Arabie Saoudite a ouvert les vannes et s’est lancée dans une guerre des prix – et la demande, plombée par la pandémie de Covid-19, qui dévaste les économies et cloue au sol des milliers d’avions.

À partir de jeudi, le prix maximum de l’essence 95 RON E5 à la pompe sera de 1,1650 euro le litre (-0,049 euro), celui de l’essence 95 RON E10 de 1,1420 euro le litre (-0,04 euro), celui de l’essence 98 RON E5 de 1,2210 euros le litre (-0,036 euro) et celui de l’essence 98 RON E10 de 1,2050 euro le litre (-0,029 euro).

À contre-courant, les prix maxima pour le gasoil de chauffage seront en légère hausse à partir de jeudi, à 0,4518 euro le litre (+0,017 euro) pour une commande de moins de 2.000 litres et 0,4221 euro le litre (+0,0169 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres.