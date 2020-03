La Louvière: rentrez vos PMC et cartons dès vendredi, sinon…

Un arrêté sanctionnera tout dépôt de cartons et de sacs bleus sur les trottoirs.

De manière à organiser le ramassage des déchets organiques en misant sur la durée, en fonction de la pénurie en personnel, HYGEA ne collecte plus pour l’instant les sacs bleus (PMC) et les papiers-cartons.

Cette semaine, et dès mercredi, HYGEA met à la disposition des chauffeurs et des ouvriers de la Ville deux camions, un pour les sacs bleus, et l’autre pour les papiers-cartons. Ces camions sillonneront les rues de la ville au plus tard jusque vendredi pour collecter ces déchets.

Ensuite, il sera demandé à la population de ne plus sortir ce type de déchets sur la voirie, au minimum jusqu’au 5 avril et jusqu’à la reprise des collectes par HYGEA.

Afin de garantir la salubrité publique, le Bourgmestre, Jacques Gobert, a pris un Arrêté de Police qui sanctionnera tout dépôt de «sacs bleus PMC» et de cartons sur les trottoirs par une amende administrative d’un montant maximum de 350 euros.