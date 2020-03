CorisBioconcept lance un test rapide de détection du Covid-19

Grâce à une collaboration internationale, la société gembloutoise CorisBioconcept a mis au point un test rapide de détection du Covid-19. Un test destiné à la première ligne, en complément d’autres.

Implantée sur le parc scientifique Créalys à Gembloux, Coris BioConcept, vient peut-être d’accomplir un pas important dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Cette société spécialisée dans le diagnostic, a mis au point un test rapide de détection du COVID-19, en collaboration avec différents laboratoires et hôpitaux. En particulier avec le Laboratoire hospitalier universitaire de Bruxelles (LHUB-ULB) et le réseau irishôpitaux, qui est le laboratoire des hopitaux de la ville de Bruxelles et de l’Hôpital académique Erasme. Des collaborations internationales ont aussi enrichi la recherche: l’Université de Milan, le Karolinska Institut de Stockholm, l’Institut de virologie de Leipzig, avec le soutien du Centre national de Référence Pathogènes respiratoires et le laboratoire de l’Hôpital universitaire de Liège.

Ensemble, ils ont développé un test de diagnostic rapide permettant de détecter le virus SARS-COV-2 chez les patients présentant une infection sévère.

«Contrairement aux tests de sérologie et de biologie moléculaire actuellement disponibles, ce test détecte la présence d’antigènes viraux dans l’échantillon respiratoire du patient, explique la société CorisBioconcept dans u communiqué. Celui-ci permet de diagnostiquer en 15 minutes une infection chez plus de 7 malades sur 10 présentant une charge virale haute (CT < 25).»

D’ores et déjà, ce test est labellisé CE et sera disponible dès le début de la semaine prochaine.

En complément

Ce test permettrait un large dépistage des patients et constituerait un excellent complément aux méthodes de dépistage de biologie moléculaire utilisées actuellement dans les hôpitaux.

Fondée en 1996, Coris BioConcept est une entreprise gembloutoise active dans le secteur des biotechnologies. Elle s’est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de tests de diagnostic rapides. Ces tests, principalement basés sur le principe de l’immunochromatographie, permettent de détecter les pathogènes de maladies infectieuses respiratoires et entériques ainsi que des molécules pharmaceutiques dans le sang et les urines.

Le test mis au point par CorisBioconcept en collaboration avec ses partenaires scientifiques pourrait s’avérer particulièrement précieuse quand sera entamée la phase de déconfinement progressif. La possibilité de pouvoir utiliser des tests de détection à grande échelle sera de nature à renforcer la réussite de cette phase cruciale.