Coronavirus | Pas de maraîchère à Blandain mais bien sur le marché de Vaulx

Nature Ailes a bel et bien annoncé sa présence sur la place de Vaulx, vendredi matin. EdA - 50595855390

Si la maraîchère qui vient habituellement sur le marché de Blandain le mercredi était absente, celle de Vaulx nous a précisé qu’elle serait bien là ce vendredi.

Nous avons récemment relayé la décision du bourgmestre de Tournai d’autoriser la tenue de deux marchés (aux légumes) dans l’entité, cela, conformément aux directives gouvernementales relatives à la lutte contre le coronavirus, à savoir là où il n’y a pas de supermarché dans ou à proximité immédiate du village. C’est le cas à Blandain où la place accueille un, ou plutôt une maraîchère tous les mercredis au matin ainsi qu’à Vaulx où c’est également une (autre) maraîchère qui déploie son étal le vendredi matin.

Or, ce mercredi, pas d’échoppe de légumes sur la place de Blandain au grand dam de clients qui n’avaient manifestement pas été prévenus de cette défection.

La décision de ne pas s’installer ce jour sur la place publique n’a pas été imposée par l’autorité mais a manifestement été prise par l’indépendante elle-même qui, manifestement trop occupée à servir des clients chez elle, a refusé de répondre à nos questions.

Quand à la maraîchère du marché de Vaulx, elle nous a précisé qu’elle serait bel et bien présente à sa place habituelle, dans le centre du village, ce prochain vendredi, au matin.

Maraîchère à Escanaffles, Christine Fourez a créé son entreprise il y a environ un an sous l’appellation «Nature Ailes».

Elle s’est spécialisé dans la production de légumes de saison, de façon naturelle et sans pesticide ou autres produits phytos.

Afin de ne pas se retrouver avec un étal vide avant la fin du marché, elle souhaiterait toutefois que les clients qui ne l’auraient pas encore fait lui passe un petit coup de fil afin de prévoir des produits en suffisance (0497/703101).

Si vous allez sur la place de Vaulx ce vendredi, n’oubliez pas non plus de respecter les règles de distanciation sociale qui sont d’application et comme la plupart d’entre vous les respectent lorsqu’ils se rendent en grande surface…