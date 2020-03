McLaren autorisé à modifier son châssis pour accueillir le moteur Mercedes en 2021

L’écurie McLaren est autorisée à apporter des modifications au châssis de sa Formule 1 avec laquelle elle veut rouler en 2021, une exception à la règle décidée de conserver les monoplaces de cette année.

Après le report du début de la saison 2020 en raison de la crise du coronavirus, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a décidé que les grands changements prévus pour 2021 seraient reportés d’un an. Cela signifie que les voitures de 2020 seront utilisées pendant une année supplémentaire.

Cependant, McLaren avait déjà un accord avec Mercedes, qui remplacera Renault comme fournisseur de moteurs. Ce changement de moteur nécessite des modifications au niveau du châssis. «La décision de reporter d’un an l’introduction des nouvelles règles n’affectera pas notre passage chez Mercedes», a déclaré Andreas Seidi, le patron de l’équipe McLaren.

«Nous sommes autorisés à apporter les modifications nécessaires».

Les nouvelles réglementations de la FIA post-posées, portent sur l’aérodynamique et les moteurs. Les plans ont été reportés pour donner aux équipes un peu d’air financier alors que la saison 2020 est toujours au point mort et que huit Grands Prix ont été reportés ou annulés. Les promoteurs de la F1 espère pouvoir organiser entre 15 et 18 épreuves en 2020.