30 bonnes nouvelles et gestes solidaires pour booster le moral des Wallons malgré le confinement

Et on débute ce recueil avec, en guise de préambule, une nouvelle venue cette nuit de la Chine: les autorités y ont levé les restrictions drastiques imposées depuis plusieurs mois dans la province du Hubei, épicentre de la pandémie.

1. Une capacité de dépistage qui croît

L’un des principaux soucis à l’heure actuelle reste le faible nombre de tests de dépistage effectués quotidiennement. À l’heure actuelle, seuls les cas graves et le personnel médical sont dépistés. Mais cela va vite changer. Un vaste plan réunissant les autorités du pays, plusieurs universités ainsi que les professionnels de la santé et plusieurs entreprises est en train de se mettre en place. De quoi pouvoir atteindre, dans les prochains jours, une capacité de 10 000 tests de dépistage par jour, soit cinq fois plus qu’à l’heure actuelle.

2. De plus en plus d’aide envers le personnel des soins de santé

L’aide s’organise afin d’offrir une aide complémentaire au personnel en soins hospitaliers, confronté aux malades du coronavirus et donc en première ligne de la lutte.

On notera par ailleurs que l’ONG Hôpital Sans Frontière, laquelle bénéficie habituellement de dons en provenance des institutions hospitalières de Belgique et du Luxembourg, a décidé d’effectuer un juste retour des choses en équipant les hôpitaux du pays qui se retrouvent aujourd’hui en situation de pénurie.

3. La solidarité entre Wallons toujours plus forte

Comme chaque jour depuis le début du confinement, on ne compte plus le nombre d’initiatives prises par certains Wallons afin de faire preuve de solidarité envers leurs concitoyens en général et le personnel des soins de santé en particulier.

On citera par exemple cette étonnante et insolite décision prise par un Martelangeois, Mustafa El Idrissi, lequel a couru un marathon afin de récolter de l’argent destiné à financer des masques de protection. Seulement, confinement oblige, le trailer a couru son marathon… dans le jardin!

Du côté de Huy, c’est une autre initiative insolite qui a retenu notre attention: Nicoles Villers, commerçante bien connue de la région, a décidé d’ouvrir son jardin aux familles avec enfants afin que ceux-ci puissent prendre l’air. «Une seule famille à la fois et chacun vient avec son jouet», précise-t-elle.

Une idée reprise également par le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar.

De nombreuses autres initiatives solidaires ont été entreprises aux quatre coins de la Wallonie, dont en voici quelques-unes:

Enfin, on notera l’idée du CHR de la Citadelle à Liège, lequel a lancé une opération «drapeaux de la solidarité».

4. Ces initiatives qui détendent les Wallons confinés

Comme chaque jour ou presque, plusieurs initiatives ont percolé sur les réseaux sociaux afin d’aider les Wallons confinés à prendre leur mal en patience. Voici quelques exemples:

5. Le virus fait baisser la criminalité en Belgique

On pouvait s’y attendre, mais le phénomène est observable: les mesures strictes de confinement imposées en Belgique ont pour résultat une baisse notable (30%) de la criminalité, d’après une enquête menée par De Tijd auprès de plusieurs polices locales. Nicholas Paelinck, de la Commission permanente de la police locale, a confirmé le phénomène.

6. Toujours plus de mesures de soutien

De nouvelles décisions et mesures ont à nouveau été prises par les autorités fédérales, régionales, voire communales, afin de venir en aide aux secteurs les plus impactés par le coronavirus:

7. Une idée belge pour relancer l’économie

Pour relancer l’économie et restaurer la confiance, des chercheurs belges proposent d’identifier systématiquement les personnes immunisées contre le nouveau coronavirus et celles qui n’en sont pas porteuses. Et ce, afin de les remettre au travail en toute sécurité et relancer la production.

