Coronavirus: le grossiste Sligro-ISPC ouvre ses portes à tout le monde à Herstal

Le grossiste en produits alimentaires Sligro-ISPC, situé à Liers (Herstal), est ouvert aux particuliers. Et il a encore de tout, y compris du papier toilette.



«Nous ouvrons les portes de nos succursales à tout le monde», souligne le grossiste en produits alimentaires Sligro-ISPC. Depuis quelques jours, les particuliers sont les bienvenus, exceptionnellement et temporairement, pour effectuer leurs achats chez Sligro-ISPC (Gand, Anvers et Herstal). «Ceci, tant que les mesures gouvernementales concernant le coronavirus s’appliquent.»

Chez Sligro-ISPC, vous trouverez la plus grande variété sous un même toit: du poisson frais, une large gamme de fruits et légumes mais également un département boucherie et volaille. Bref, tout pour un repas sain et savoureux.

Mais déjà, quelques jours plus tôt, le grossiste avait, cette fois-ci, décidé d’ouvrir ses succursales à tous les prestataires de soins. «Nous avons constaté qu’il est actuellement difficile pour vous, prestataires de soins de santé, de se procurer des produits alimentaires dans les supermarchés», avait indiqué le grossiste. Il suffisait alors de montrer son badge d’entreprise à l’entrée.