10.000 euros versés aux hôpitaux liégeois par le Swimmmarathon

Programmé ce dimanche, le traditionnel Swimmarathon du Lions Club de Hannut n’aura pas lieu, mais 10.000 euros sont versés pour lutter contre le coronavirus.

Bernard Depry, le président de la Commission des œuvres du Lions Club de Hannut, l’a annoncé sans surprise. Dépité certes de devoir annuler cette 28e édition du traditionnel Swimmamarathon qui devait avoir lieu dimanche à la piscine de Hannut. Une activité qui permettait de récolter des fonds importants utilisés à l’aide de personnes défavorisées.

«Grâce à la générosité de nos sponsors, à tous nos bénévoles, à tous ces jeunes et moins jeunes qui se dévouaient corps et âme, le Swimmarathon, était, chaque année, une réussite», explique Bernard Depry, le président de la Commission des œuvres du Lions Club hannutois. «Hélas, ce funeste virus a tout perturbé. Notre Swimmarathon a été annulé malgré les nombreux mois de préparation, mais nous n’oublions pas, ni les nageurs qui avaient répondu présents (le planning était complet), ni tous nos sponsors qui ont permis la réalisation et la distribution de la plaquette publicitaire dans tout Hannut. Une publicité qui peut être visionnée sur le site suivant www.swimmarathon.be.

Le Swimmarathon est annulé, mais les fonds récoltés sont, pour une part, à concurrence de 10.000 euros, versés aux hôpitaux de la région liégeoise afin de lutter au mieux contre ce coronavirus et le solde ainsi que le résultat de nos autres activités annuelles permettront d’aider nos œuvres habituelles mais à notre grand regret probablement dans une moindre mesure que les autres années.

Si vous aussi, vous souhaitez être solidaire, vous pouvez aider ces associations au travers d’un versement sur le compte BE34 0689 0820 7790 du Lions Club Hannut Asbl.