Météo - Sous un ciel dégagé, le mercure passera la barre des 10°C ce mercredi

(Belga) Le ciel sera généralement dégagé mercredi avec des maxima jusque 11°C, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps sera à nouveau sec et ensoleillé mercredi avec parfois quelques voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes Fagnes et 11°C sur le centre, sous un vent faible à modéré d'est-nord-est, et sur les reliefs toujours modéré. Des rafales de 50 km/h seront possibles sur les hauteurs ardennaises. La soirée et la nuit resteront calmes. Les températures plongeront vers 0°C ou des valeurs négatives, avec des minima compris entre -4°C sur les Hautes Fagnes et -1°C à +1°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré. (Belga)