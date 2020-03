Les organisateurs des Anthinoises (plus de 20 000 personnes attendues sur quatre jours pour cette 20e édition) se tâtaient (voir notre article du vendredi 20 mars). Ils ne voulaient pas se précipiter sur le maintien ou non du festival de musique celte et se laissaient encore deux semaines. Mais ils l’avouaient aussi: plus les jours passaient, plus l’annulation semblait inéluctable.