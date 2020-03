Une plateforme créée pour gérer les aides

La Ville de Huy crée une plateforme pour centraliser les offres et besoins d’aide. Il suffit de téléphoner au service Prévention.

Depuis le début de la crise et surtout du confinement, on voit fleurir, notamment sur les réseaux sociaux, des appels à l’aide mais aussi des propositions de coups de main. Faire les courses, aller à la pharmacie ou encore proposer son jardin à ceux qui n’en ont pas… Toutes ces initiatives sont sympas mais organisées au coup par coup, sans coordination. Et c’est cette coordination que la Ville de Huy veut proposer d’organiser sur son territoire en créant une plateforme solidaire.

«Ça part dans tous les sens»

Le bourgmestre Christophe Collignon a ainsi chargé le service communal de Prévention de mettre en place cette coordination des initiatives citoyennes. Afin de répondre aux demandes et aux propositions d’aide, afin d’aiguiller les personnes dans les bonnes directions.

«On reçoit pas mal d’appels de toutes sortes, expliquait hier Philippe Struvay, responsable du service Prévention. Des gens qui se proposaient pour faire des trajets, pour faire des courses, qui suggéraient leur jardin. Et même une ambulance qui proposait ses services pour conduire les gens qui ont besoin de soins vers les hôpitaux.» Alors oui, ça partait un peu «dans tous les sens», mais c’est justement l’objectif de cette plateforme: centraliser les besoins et les demandes, les mettre en relation ou encore renvoyer quelqu’un vers le CPAS lorsqu’il peut, lui, fournir une aide. Avec, à chaque appel, le même message: il faut avant tout avoir d’abord une attention particulière pour son entourage, le voisinage et plus particulièrement les personnes âgées. Chaque jour d’ailleurs, le service communal de Prévention donne 170 coups de fil aux personnes de plus de 70 ans qui se sont inscrites. « C’est la même chose que le plan grand froid ou canicule, poursuit Philippe Struvay. Les gens qu’on appelle sont très contents car déjà, cela leur fait un contact. Et rien que ça, on a déjà gagné.»

Bienveillance mais respect des consignes

Autre message que la Ville de Huy tient à faire passer: la solidarité, c’est bien. Et elle se décline en plein de petites attentions depuis le début du confinement mais «il faut impérativement respecter les règles de distanciation sociale pour votre sécurité mais aussi pour celle des autres…» La bienveillance est clairement au programme des prochaines semaines, mais autant le faire dans le respect des mesures prises par le Comité national de sécurité.

Alors? Envie de faire partie de cette chaîne solidaire hutoise? Il suffit de prendre contact avec le service prévention au 085/23.05.05.