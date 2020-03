296 procès-verbaux dressés durant le week-end: «Depuis dimanche, c’est tolérance zéro»

Les zones de police Germinalt, Châtelet et Charleroi sévissent pour non-respect des mesures de confinement. Dorénavant, c’est tolérance zéro!

Ce n’est pas nouveau, depuis plusieurs jours, la Belgique est confinée. Les citoyens sont invités à rester un maximum, sauf déplacement nécessaire, chez eux. Mais le constat est similaire, peu importe l’endroit. Certaines personnes ont du mal à assimiler les mesures gouvernementales et se retrouvent dehors, sans la moindre nécessité.

Du côté de la zone de police Germinalt (Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul, Thuin et Ham-sur-Heure/Nalinnes), la tolérance zéro est désormais appliquée. À chaque comportement incivique constaté par les policiers, un PV sera dressé. «Nous avons effectué beaucoup de prévention et de sensibilisation lors de la première semaine de confinement sur notre zone d’une superficie de 150 km2 tout de même», explique Alain Bal, chef de corps de la zone. «Les gens avaient parfois du mal à comprendre et à déterminer ce qui était autorisé ou non. Depuis ce dimanche, c’est tolérance zéro.» Comme ailleurs, ce sont surtout les déplacements en voiture qui posent problème. «Il y a pas mal de jeunes qui s’ennuient. Alors, ils se réunissent à plusieurs en voiture et se baladent. Mais c’est proscrit.» Entre le 20 et le 23 mars, les policiers ont dressé 84 procès-verbaux. Autre phénomène jugé inquiétant: les cafés clandestins. «Même si les établissements sont fermés, on remarque avec stupeur que dans beaucoup de cas, derrière les cafés, l’activité continue malgré tout.»

Du côté de la police de Châtelet, 52 PV ont été dressés lieu depuis le samedi 21 mars. Là encore, ce sont les rassemblements qui posent problème. «Ce sont surtout des jeunes qui se réunissent et des déplacements en voiture inutiles», commente Eric Paulus, chef de corps. Les policiers de la zone ont été également contraints de rappeler à l’ordre certains commerces, qui ne semblaient pas avoir compris les mesures mises en place.

À Charleroi, 157 personnes ont été verbalisées durant le week-end. Trois établissements ont fait l’objet d’un procès-verbal pour non-respect des mesures.