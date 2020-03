Coronavirus - La Ville de Namur fournit des protections aux infirmiers à domicile et kinés

La Ville de Namur va fournir, dès mercredi, des masques et des gants de protection aux infirmiers à domicile indépendants et kinésithérapeutes, a-t-elle indiqué mardi. De nouvelles mesures liées au confinement ont également été décidées.

"Il semblerait que cette fourniture soit du ressort du fédéral. Mais à ce stade, aucune livraison ne semble clairement être destinée aux infirmiers à domicile indépendants et kinésithérapeutes", ont souligné les autorités namuroises. "Dès lors, nous nous réjouissons que le gouvernement wallon ait décidé de ne plus attendre et de passer une commande spécifique pour eux. Cependant, elle devrait prendre quelques jours encore avant d'être livrée."

Dans ce contexte, la Ville de Namur a pris les devants "en puisant dans son modeste stock". Sur demande, chaque infirmier, infirmière et kinésithérapeute recevra donc mercredi cinq masques et 15 paires de gants.

Parallèlement, de nouvelles mesures en rapport avec le confinement ont été annoncées. Les mariages prévus jusqu'au 4 avril sont finalement tous annulés et reportés. Des parois de plexiglas vont être fournies aux boulangeries. Enfin, l'organisation d'un accueil de jour est en réflexion pour les sans-abri qui passent leurs nuits dans le hall sportif de Basse-Enhaive, réquisitionné en raison du Covid-19.