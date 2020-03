Coronavirus: trente interventions par jour en Wallonie picarde

La zone de secours du Hainaut occidental a créé une cellule de coordination pour la crise sanitaire.

Une cellule de coordination zonale qui «met tout en œuvre pour organiser le service à la population et apporter le meilleur support aux intervenants» a été mise en place au sein de la zone de secours de Wallonie picarde dans le cadre de la crise du Coronavirus.

«L’objectif principal est de mettre les intervenants dans les meilleures conditions possibles» explique Olivier Lowagie, le commandant de la zone de secours. «Cette cellule répond notamment aux craintes que peuvent exprimer les membres des services et veille à ce que les tous moyens nécessaires soient disponibles.»

Moins d’interventions classiques

«Pour l’instant, tout se passe bien» poursuit Olivier Lowagie. «Il y a une diminution globale du nombre d’interventions habituelles, notamment parce que l’activité économique a été réduite et parce que les gens se rendent plus fréquemment de leurs propres moyens vers les hôpitaux; de plus, il y a les consultations à distance effectuées par les médecins.»

«Nous sommes prêts…»

«Mais nous nous attendons au pire» souligne M. Lowagie. «Et nous sommes prêts à répondre à une augmentation du nombre de cas. Actuellement, nous transportons chaque jour une trentaine de personnes affectées par le Covid-19 ou pour lesquelles il y a suspicion, et cela dans toute la zone.»

Deux ambulances sont exclusivement dédiées aux appels pour le Covid-19. Le SPF Santé Publique les a «attribuées» aux postes de secours de Mouscron et de Péruwelz, mais elles interviennent sur tout le territoire de la zone. «Mais il est évident que si la situation s’emballait, d’autres ambulances seraient utilisées pour le transport de personnes souffrant du Covid-19.»

La zone de secours WaPi travaille avec tous les services concernés par la crise sanitaire.