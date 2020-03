Les pouvoirs spéciaux gèlent les permis d’urbanisme, pas les marchés publics

Pour les matières wallonnes, c’est clair: on suspend. Permis d’urbanisme, etc. EdA - 202806290433

Les délais de rigueur sont suspendus par la Région wallonne. Mais ça ne concerne pas les marchés publics, qui restent de compétence fédérale. Dans ces dossiers, la Région ne peut émettre que des recommandations. On doit avancer au cas par cas.

Par un arrêté de pouvoirs spéciaux du 18 mars, le gouvernement wallon a suspendu tous les délais de rigueur et les recours pour 30 jours dans un premier temps.

La mesure vaut pour toutes les compétences des Régions. y compris l’urbanisme et l’aménagement du territoire.

Dans les Communes, l’impact est important: «Ça veut dire qu’on suspend la plupart des procédures administratives: les permis d’urbanisme, d’environnement ou d’implantations commerciales, tout est gelé», explique Arnaud Ransy, conseiller à l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

«C’est la première fois qu’on vit ça»

Les enquêtes publiques et les annonces de projets sont suspendues, «puisque ça implique de se présenter à l’administration pour consulter des dossiers».

Par contre, le travail administratif se poursuit. «Et si certains dossiers avaient déjà terminé leur parcours, les permis peuvent être délivrés », poursuit le conseiller. Pour peu que les chantiers puissent être entrepris, évidemment.

La suspension prévue par l’arrêté des pouvoirs spéciaux peut être prolongée deux fois (jusqu’en juin). «Il y a beaucoup de questions qui remontent des Communes. En dehors de la suspension traditionnelle d’un mois en été et 15 jours en hiver, c’est la première fois qu’on vit ça. Et quand ce sera terminé, les délais vont recommencer à courir, avec d’autres modalités à mettre en place, des recalculs de délais», raconte Arnaud Ransy.

«Dans le même bateau»

Mais cette suspension décidée par la Région ne vaut pas pour les marchés publics, qui relèvent toujours des compétences fédérales. « Or, le fédéral n’a pas pris de mesure spécifique pour suspendre les marchés publics », souligne Mathieu Lambert, conseiller expert à l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

On fait quoi, alors? « Les règles de marchés publics comportent déjà des mécanismes permettant de faire face à la force majeure et aux circonstances imprévisibles, précise Mathieu Lambert. Ce que nous recommandons, c’est de faire preuve de bon sens et de bonne foi. Tout le monde est dans le même bateau: pouvoirs adjudicateurs et adjudicataires vont devoir s’entendre pour suspendre ou prolonger l’exécution d’un marché, par exemple.»

C’est ce que dit aussi une circulaire de la Région wallonne, qui conseille de tout faire en concertation avec les adjudicataires.

C’est un gros travail pour les administrations communales, dont les effectifs ont souvent été réduits. Il faut passer en revue tous les marchés en cours d’exécution et traiter les demandes de prorogation de délais qui ont déjà été introduites. Toute décision en la matière passe par le collège.

Le cuisinier travaillera de chez lui

Certains marchés publics essentiels ne peuvent pas être reportés. Exemple: «La fourniture de repas pour une maison de repas d’un CPAS. Un dossier qui date de ce matin», rapporte Mathieu Lambert. Les circonstances sanitaires font que le chef de cuisine mis à disposition par le prestataire de services ne peut plus travailler dans la cuisine du CPAS mais de chez lui. « Ce marché essentiel a pu être aménagé et le surcoût intégré: le cuisinier pourra travailler de chez lui et les repas seront livrés. Un arrangement a été trouvé. En réalité, les marchés publics, c’est plus souvent la collaboration que la confrontation qui prévaut. »