QUIZ | Connaissez-vous bien les personnages dessinés par Uderzo?

Dessinateur aussi génial que modeste, Albert Uderzo restera évidemment comme le créateur avec René Goscinny d’Astérix et Obélix, mais aussi de nombreux autres héros de bandes dessinées.

Les fans d’Astérix sont en deuil. Dessinateur au trait de génie, Albert Uderzo, est décédé mardi avec la certitude qu’Astérix et ses turbulents amis gaulois, qu’il inventa en 1959 avec René Goscinny, lui survivront longtemps.

L’occasion de revenir, en dessins forcément, sur la carrière de ce géant de la BD française.