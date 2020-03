Coronavirus: Ores et la SWDE n’assument plus que les travaux nécessaires

Dans un courrier adressé aux autorités tournaisiennes, Ores et la SWDE précisent leurs modalités «Covid-19».

Vous l’aurez bien entendu remarqué, on ne voit plus guère d’ouvriers sur les différents chantiers. Une situation d’autant plus remarquée dans le centre de Tournai que plusieurs travaux d’importance ont été suspendus, comme ceux relatifs à l’élargissement de l’Escaut, par exemple. On rappellera que certaines mesures imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus - dont celle de la distanciation sociale - sont impossibles à mettre en place sur la plupart des chantiers en cours. Sans compter sur la difficulté, voire l’impossibilité, de se faire livrer des matériaux. Certains ouvriers sont toutefois encore à l’ouvrage pour des travaux indispensables liés notamment à la sécurité, comme ceux relatifs aux marquages au sol ou au rebouchage de trous dans les voiries.

Les sociétés Ores et la SWDE n’échappent bien évidemment pas aux règles auxquelles sont soumises les autres entreprises. Dans un communiqué adressé à la ville de Tournai, relayé par l’échevine des Travaux, la seconde annonce «la suspension de ses chantiers excepté les situations urgentes (fuites, ou exceptionnelles». Si vous souhaitez obtenir plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter le site www.swde.be, rubrique «Actualité - Dernières nouvelles» ou téléphoner au 087/87 87 87.

Quant à l’opérateur ORES, il a précisé que «seuls les travaux nécessaires à assurer la continuité de la distribution en énergie seront maintenus. En cas d’urgence uniquement, ORES invite ses clients à contacter son centre d’appel au 078/15 78 01 du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h et le samedi, de 9 h à 13 h. D’autres précisions utiles sont disponibles sur le site www.ores.be.»

Il s’agit bien entendu là de mesures exceptionnelles qui seront levées quand la mesure de confinement prendra fin.