Les nouvelles images de La Casa de Papel jettent le trouble

La série phare de Netflix sera de retour sur la plate-forme de streaming le 3 avril.

Netflix libérera le vendredi 3 avril la quatrième partie de La Casa de Papel, la série à succès diffusée à l’origine sur la chaîne espagnole Antenna 3.

C’est «le» grand rendez-vous du leader mondial du streaming, concurrencé depuis ce mardi 24 mars dans sept pays européens par Disney+ (à lire ici).

Alors que toutes ses productions sont à l’arrêt (à lire ici), le géant américain se prépare à tirer l’une de ses cartouches les plus importantes de l’année.

Maintenant que l’on pressent que Stranger Things (saison 4) et The Witcher (saison 2) seront reportés à 2021, La Casa de Papel cristallise plus encore l’attention du monde du streaming.

Netflix se charge de faire monter la pression et les nouvelles images jettent le trouble:

_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\__________



La Casa de Papel partie 4 : J-10. pic.twitter.com/mlq8I1H8RX — Netflix France (@NetflixFR) March 24, 2020

Alerte spoilers

Pour qui connaît les rebondissements de la fin de la troisième partie, la séquence finale laisse supposer qu’un personnage majeur est plus que jamais mal en point.

Si vous ne souhaitez pas en apprendre plus, c’est le moment de quitter la lecture de cet article.

Sinon…

Grièvement blessée par la balle d’un sniper, la braqueuse Nairobi est à l’agonie à la fin de la troisième partie.

Ses comparses sont obligés de procéder à une intervention médicale d’urgence et de fortune. Et les nouvelles images laissent penser que le cœur de l’héroïne va s’arrêter de battre…

Évidemment, il est plausible que ce montage spectaculaire manipule nos émotions et notre perception.