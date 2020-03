«Hissez les drapeaux de la solidarité», demande le CHR de la Citadelle à Liège

Le message que souhaite faire passer le personnel du CHR de la Citadelle au travers de cette action est: «Tous ensemble, nous y arriverons et vaincrons le Covid-19!» Eda

L’opération drapeaux solidaires vient d’être lancée par le CHR de la Citadelle, à Liège. Le Centre hospitalier régional a étendu à ses fenêtres des drapeaux blancs aux cœurs colorés. «La forme en V inversé du drapeau symbolise la victoire», précise-t-on au sein de l’hôpital.

Sur chaque drapeau blanc, un cœur de couleur symbolise les différents métiers de l’hôpital. Car c’est l’ensemble du personnel et des médecins qui sont touchés et présents au quotidien pour combattre le Covid-19 et assurer les services de l’hôpital.

Le CHR lance un appel à la solidarité et invite les citoyens, les institutions et... même le Palais royal à accrocher eux aussi leur drapeau de la solidarité, sous la forme d’un bout de tissu blanc, un dessin collé à la fenêtre … #DrapeauSolidaire #Merci