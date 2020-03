L’idée des chercheurs belges pour relancer l’économie plombée par le coronavirus

Pour relancer l’économie et restaurer la confiance, des chercheurs belges proposent d’identifier systématiquement les personnes immunisées contre le nouveau coronavirus et celles qui n’en sont pas porteuses. Et ce, afin de les remettre au travail en toute sécurité et relancer la production.

Avec ce plan, les experts souhaitent aussi rapidement évaluer le nombre d’individus résistants à la maladie.

La priorité est d’injecter massivement de l’argent public pour soutenir les travailleurs et les entreprises, une première phase qui est déjà en cours, expliquent mardi les quatre économistes et épidémiologistes sur le site voxeu.org, créé à l’initiative du Centre for Economic Policy Research (CEPR).

La deuxième étape est plus délicate, selon les chercheurs. Relancer l’économie implique de surmonter la peur que les gens ont de contracter le virus, au contact d’un collègue par exemple. Avant de relancer la production, il faut donc identifier les personnes qui ne seront pas infectées ou ne transmettront pas le virus. Les tests nécessaires existent déjà, précisent les spécialistes.

Il faudrait aussi rapidement évaluer quelle proportion d’individus résistent au Covid-19 et quel est le véritable taux de mortalité de la maladie. Les chercheurs plaident donc pour tester immédiatement un échantillon représentatif de la population.

Ce modèle de sortie de crise diminuerait les pertes en vies humaines, mais aussi le risque d’une crise économique accompagnée de graves tensions sociales, défendent les spécialistes.