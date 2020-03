Eline Berings trouve le report des JO «dramatique»

Eline Berings a été une des premières athlètes à réagir au report des Jeux olympiques, annoncé ce mardi par le CIO.

Initialement prévus cet été du 24 juillet au 9 août, les Jeux de Tokyo sont reportés «pas plus tard qu’à l’été 2021».

«Donc...après une carrière qui a commencé en 2003, on décide de disputer des derniers Jeux et ça se passe comme ça: pas de Mondiaux indoor et pas de Jeux Olympiques. Y aura-t-il des championnats d’Europe? « a tweeté la hurdleuse belge de 33 ans.

«Je sais que pour l’instant, le sport ne paraît pas important, mais pour nous les athlètes, c’est très dramatique», a ajouté la Gantoise.

Les Mondiaux d’athlétisme en salle, qui devaient se dérouler du 13 au 15 mars à Nankin, en Chine, avaient été annulés en janvier en raison du coronavirus.

Eline Berings avait annoncé que 2020 serait la dernière année de sa carrière. La Gantoise, championne d’Europe du 60 m haies en 2009, comptait briller une dernière fois aux Jeux. Elle avait participé aux Jeux en 2012 à Londres mais avait manqué les Jeux de Rio sur blessure quatre ans plus tard.