10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Bien vivre le confinement parents-enfants: 10 pistes; 133 tours de jardin pour financer des masques de protection; rythme effréné pour les enseignes liégeoises bio, Al’binète… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce mardi 24 mars.

1 Bien vivre le confinement parents-enfants: 10 pistes

Le Vert à Soi est une association de thérapeutes indépendants fondée en 2004 à Tournai et dédiée à l’accompagnement des enfants, des adolescents et des familles.

Le docteur Emmanuel Thill en est l’un des fondateurs et médecin responsable. Ce pédopsychiatre propose dix pistes (dix pépites) pour vivre le confinement avec vos enfants…

+ Comment vivre au mieux le confinement avec ses enfants ? Les conseils de bon sens d’un pédopsychiatre du « Vert à Soi »

2 Météo et coronavirus s’allient pour les énergies renouvelables

C’est historique: ces dimanche et lundi, la majorité de la consommation électrique du pays était issue des énergies renouvelables. Et ce sera probablement encore le cas durant le reste de la semaine.

+ « Si on peut arrêter une éolienne facilement et sans coût, ce n’est pas le cas pour une centrale nucléaire ou à gaz »

3 La faute aux politiques? Pas seulement

Des hôpitaux qui font appel aux dons pour obtenir des respirateurs, du matériel de protection ou encore pour financer la recherche. Des médecins qui dénoncent les mesures d’économie imposées depuis quelques années dans le secteur des soins de santé.

La faute à la pléthore de ministres intervenant dans le secteur de la santé, aux économies imposées par Maggie De Block, ministre de la Santé, et même Sophie Wilmès, ministre du Budget avant d’être désignée Première ministre en affaires courantes?

Pas si vite, répond Alain De Weber, professeur émérite en économie de la santé et gestion hospitalière.

+ Avec un seul ministre, on aurait été plus vite

4 Suivi de la grossesse: «Les papas ne sont plus les bienvenus»

Il est passé midi ce lundi. Cette future maman se rend au cabinet de sa gynécologue, dans le centre de Namur. Un coup de fil donné quelques jours plus tôt l’a rassurée: les rendez-vous de suivi de grossesse sont maintenus.

Quelques règles sont toutefois énoncées. Notamment, arriver à l’heure pile pour ne croiser personne en salle d’attente.

Le cabinet annonce que c’en est fini des accompagnants, comme c’est le cas dans les hôpitaux.

+ «Les papas ne sont plus les bienvenus pour le moment, sauf pour les cas urgents évidemment »

5 On a toujours besoin de vos talents pour coudre des masques

Face au cruel manque d’équipement de protection, des couturiers se sont retroussé les manches. Chez eux, en confinement, ils se sont mis à coudre des masques pour protéger les personnes en contact avec des malades du coronavirus. Mais il fallait faire un tri parmi ces initiatives solidaires qui ont émergé un peu partout à Bruxelles et en Wallonie.

Jessie Le Gac fait partie de celles qui assurent la coordination du groupe Facebook Masque tissu-Solidarité Coronavirus – Belgique – Création et distribution. Avec une dizaine d’autres bénévoles, elle veille au bon déroulement des opérations. Car tous les jours, de nouvelles questions émergent sur le groupe. Comment faire quand on n’a pas de machine à coudre? Quel tissu puis-je utiliser? À quelle température doit-on laver les masques? À qui puis-je les distribuer?

+ « C’est incroyable le lien social qui a pu se créer rien qu’en une semaine »

+ 20 bénévoles vont coudre des blouses de protection à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies

6 Rythme effréné pour les enseignes liégeoises bio, Al’binète

Al’Binète? Bien plus qu’un nom d’enseigne bien connu en province de Liège, Al’Binète dispose également de sa propre marque et propose une large gamme de produits frais, locaux et équitables ainsi que des produits d’épicerie (huile d’olive, lentilles, couscous, riz, quinoa…) garantis 100% bios. Et ce, depuis plus de 35 ans.

Si la crise sanitaire a eu pour conséquence de mettre à l’arrêt un grand nombre de secteurs d’activité, les enseignes Al’binète font face à un rythme effréné.

« Tels de véritables héros du bio »

7 133 tours de jardin pour un marathon et pour la bonne cause

Il y a un peu plus d’un mois à peine, Mustafa El Idrissi s’attaquait aux 500 km du Legends Trail. Alors qu’il touchait au but, terrassé par l’épuisement et les bobos, il avait été contraint de se retirer de la course après 480 km.

Mais Mustafa El Idrissi ne s’est pas laissé abattre, pas même par la suspension des courses. Dimanche, jamais à court de défis, le coureur de Martelange a bouclé un marathon… dont il était le seul partant. Et dans le jardin de son beau-frère.

+ Divisez 42,195 km par 316, et vous obtenez 133 tours et quelques mètres

8 Des bougies pour Charles Johnen

«Ma bougie a brûlé toute la soirée à la fenêtre pour lui rendre hommage. Qu’il repose en paix. Courage et condoléances à la famille et amis», écrit une dame sur la page Facebook Help Charles.

Depuis l’annonce du décès du jeune Montzenois, qui avait disparu le 6 mars après une soirée étudiante, les marques d’attention et de soutien se multiplient.

Les proches ont été invités à allumer une bougie pour honorer sa mémoire.

+ Les témoignages nombreux

9 INTERVIEW | Cali publie «Cavale»: «C’est presque l’histoire de ma vie»

Au téléphone, la voix est d’abord un brin désabusée. Le vendredi 13 mars dernier, Cali a publié son album Cavale. Depuis, la crise du covid-19 est passée par là et toute la promo prévue – à l’exception des interviews enregistrées avant le confinement – a dû être réorganisée. «C’est le chaos pour tout le monde. Là, mon pote Mathais Malzieu de Dionysos vient de sortir un film dans lequel j’ai un petit rôle et ça sert à rien, puisque les cinémas sont fermés. C’est 4 ans de travail à la poubelle.» Mais pas de quoi abattre le bonhomme. «Je crois qu’il faut considérer ça comme le temps qui s’arrête et qu’on reprendra les choses après là où c’était.»

+ « Il y a tout pour dégringoler la pente et puis une main tendue ramènera tout ça vers la lumière »

10 Philippe Gilbert: «Nous ne sommes pas à plaindre»

C’est lors d’un entraînement sur rouleaux dans sa maison monégasque, à deux pas du palais princier, que Philippe Gilbert nous a accordé cette interview téléphonique. On sent chez lui cette belle dose de réalisme en face de ce qui se passe autour de cette pandémie du coronavirus et qui a mis à mal tout le sport en général et le sport cycliste en particulier.

+ « C’est sans doute plus facile de faire respecter le confinement à Monaco que dans toute la France »