Confinement: 3 nouvelles idées pour animer vos enfants

Bricolages, recettes et défis sont au menu du jour. Montage ÉdA

Pour cette deuxième semaine de confinement, la rédaction de L’Avenir vous partagera quotidiennement 3 idées pour animer les enfants.

Grâce au groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison», lancé par lavenir.net, venez trouver et partager toute une série d’idées pour animer vos enfants. Le groupe compte déjà près de 1.200 membres, n’hésitez pas à venir nous y rejoindre.

Avant d’aller plus loin on vous partage une initiative de nos collègues du JDE (le Journal des enfants): ils ont réalisé le dossier du mois sur les virus et il est accessible gratuitement (avec possibilité de le télécharger) en cliquant sur ce lien.

Voici notre quatrième sélection d’activités pour animer les enfants.

+ Rejoindre le groupe Facebook: «Comment occuper ses enfants à la maison»

1 Réaliser le goûter ensemble

La cuisine peut être un chouette moment de partage avec son (ses) enfant(s).

Brownies aux noix, sablés en forme de papillon, Schokos-Bons maison, smoothies,… Sur Facebook, une assistante maternelle a listé plus de 30 recettes assez simples.

À vos fourneaux!

D’ailleurs, sur sa page Facebook, Estelle partage un tas d’activités pour les enfants.

2 Plus de 60 idées de bricolages

Avant ou après le goûter, place aux bricolages? Les enfants ont une grande imagination et peuvent réaliser une multitude de créations.

Sur ce blog, voici plus de 60 idées.

3 24 défis à réaliser en famille

Confinement oblige, tous les membres de la famille sont réunis à la maison. Le blog français «Apprendre à éduquer» propose de réaliser 24 défis pour «cultiver la créativité et la joie de vivre».

Voici un exemple de 8 cartes de défis.