Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi 24 mars

Nouveaux bilans, dernières mesures, situation dans nos régions et dans le monde, reportages de terrain: retrouvez tout ce qu’il faut savoir ce lundi 23 mars à propos de l’épidémie du coronavirus.

LÉGENDE Infos concernant l’actualité dans nos régions Infos concernant l’actualité dans le monde Infos concernant l’actualité sportive Infos concernant la culture Buzz et autres sujets insolites

La barre des 100 décès dépassée chez nous

Comme chaque jour depuis le début du confinement, le SPF Santé publique a tenu son point presse de 11 heures afin d’informer sur la propagation de l’épidémie du coronavirus Covid-19 à travers la Belgique.

+ LIRE | VIDÉO | La barre des 100 décès liés au coronavirus dépassée en Belgique, 256 nouvelles hospitalisations

Rogner les vacances d’été?

La proposition de l’économiste Geert Noels de réduire les vacances d’été pour relancer l’économie pose question, à divers égards.

+ LIRE | Vacances d’été rognées, la bonne idée?

Le CHR de la Citadelle de Liège en quête de babyphones

À Liège, le CHR de la Citadelle recherche des babyphones (communication sans risque entre patient et personnel médical), des magazines (récents si possible), des jeux de société et des jouets (pour la pédiatrie) afin que le temps soit moins long pour les patients.

+ LIRE | «On recherche des babyphones pour les patients Covid-19»: l’appel lancé par le CHR de la Citadelle à Liège

Le suivi des grossesses continue mais évolue

À la clinique Sainte-Élisabeth, le suivi des grossesses continue, à un rythme moins soutenu. Les rendez-vous indispensables, eux, sont maintenus.

+ LIRE | «Les papas ne sont plus les bienvenus»

Potentiel remède miracle, la chloroquine est rationnée

L’Agence fédérale des médicaments (AFMPS) réserve l’hydroxychloroquine pour les malades qui en ont vraiment besoin. Ce «vieux machin», pas cher, est-il le remède miracle contre le Covid-19?

+ LIRE | La Belgique rationne la chloroquine, potentiel traitement contre le virus

+ LIRE AUSSI | Chloroquine: «remède évident» ou «faux espoir»?

Coronavirus: à qui la faute?

Manque d’effectifs, pénurie de masques, de respirateurs… Les politiques sont-ils responsables? La réponse est nuancée.

+ LIRE | Coronavirus: la faute aux politiques? Pas seulement

La police sévit face aux franchissements de frontière

Depuis plusieurs jours, la police filtre les passages à la frontière franco-belge. Illustration à Petite-Chapelle (Couvin).

+ LIRE | Franchir la frontière franco-belge, un jeu risqué

Ces Belges confinés loin de chez eux

Le Hervien Gauthier Ernotte est «bloqué» aux Arcs 1800, en Savoie. Ce qui n’empêche pas le télétravail. La situation est plus compliquée pour le Chaumontois Hugues Huyghebaert, coincé en Nouvelle Zélande et bientôt sans ressources financières.

+ LIRE | «Confiné» aux Arcs, ce Hervien télétravaille à 920 km de chez lui

+ LIRE AUSSI | Le Chaumontois Hugues Huyghebaert coincé en Nouvelle Zélande et bientôt sans ressources financières

La France en état d’urgence

La France est officiellement en état d’urgence sanitaire pour deux mois, éloignant ainsi la perspective de sortir fin mars du confinement imposé par la pandémie de coronavirus, qui a tué 186 nouveaux malades lundi et qui soumet le système de santé du pays à très rude épreuve.

+ LIRE | La France en état d’urgence sanitaire, le retour à la normale s’éloigne

Deux milliards de confinés

Plus de 1,8 milliard d’habitants confinés, un bilan qui dépasse 16.000 morts et les systèmes de plusieurs pays développés au bord de l’asphyxie: la pandémie de coronavirus continue de s’accélérer et de semer le chaos partout à travers le monde.

+ LIRE | Près de deux milliards de personnes confinées, mais la pandémie s’accélère

Plus de 500 morts en un jour en Espagne

L’Espagne a enregistré un nouveau record de morts dus au coronavirus en 24 heures avec 514 décès supplémentaires entre lundi et mardi, ce qui porte le bilan total à 2.696, a annoncé le ministère de la Santé.

+ LIRE | 514 morts en 24 heures en Espagne, 2.696 au total

Le trafic aérien européen en chute libre

Le trafic aérien en Europe est en baisse constante en raison de la crise du coronavirus. Le contrôleur aérien européen Eurocontrol n’a ainsi escorté que 6.837 vols dans son espace aérien lundi, soit moins d’un quart du nombre de vols effectués le même jour l’année dernière.

+ LIRE | Trois quarts de vols en moins dans le ciel européen

Face à l’épidémie, la stratégie de la Suède fait débat

À l’heure où de plus en plus de pays européens confinent leur population pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, la Suède a choisi une autre voie, laissant écoles primaires, restaurants et bars ouverts.

+ LIRE | À l’heure du confinement, la Suède fait cavalier seul dans sa lutte contre le coronavirus en Europe

Les JO reportés d’un an?

Shinzo Abe, Premier ministre japonais, a proposé au Comité International Olympique le report d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet – 9 août) à cause de la pandémie mondiale de coronavirus.

+ LIRE | JO 2020 de Tokyo: accord pour un report

Une star mondiale de l’afro-jazz perd la vie

Manu Dibango, saxophoniste et légende de l’afro-jazz, est décédé des suites du Covid-19 à 86 ans. Il s’agit de la première célébrité mondiale à décéder des suites d’une contamination au coronavirus.

+ LIRE | Le célèbre saxophoniste Manu Dibango est mort des suites du Covid-19