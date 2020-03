Gosselies, Ganshoren et Pays Vert Ostiches-Ath ont reçu leur licence pour la D2 et la D3 amateurs

Ce mardi, trois des cinq clubs qui n’avaient pas reçu leur licence hier ont finalement obtenu le précieux sésame de l’association des clubs francophones (ACFF), l’aile francophone de l’Union belge de football.

En ce qui concerne la D3 amateurs, divisée en deux séries de seize équipes, cinq clubs n’avaient pas décroché leur licence. Parmi eux, Gosselies, Ganshoren, Pays Vert Ostiches-Ath, dans la série A, ont bénéficié tous les trois d’un délai supplémentaire de 24 heures pour ajouter corriger une pièce de leur dossier. Ce mardi, l’ACFF a annoncé que les trois clubs étaient en ordre et avaient reçu leur licence. En série B, Herstal et Ciney n’ont pas reçu leur licence et leurs dossiers seront examinés le 15 avril par le Comité Sportif de l’ACFF.

En D2 amateurs, tous les clubs ont obtenu leur licence à l’exception de Tilleur qui n’a pas introduit de demande et qui ne jouera donc plus au niveau national la saison prochaine.

En ce qui concerne la RAAL La Louvière et les Francs Borains, leur dossier est analysé par l’Union belge (RBFA). Les deux clubs ayant demandé une licence pour la D1 amateurs.