Matteo Trentin propose d’organiser un seul grand Tour cette année, réparti sur trois pays

Le calendrier cycliste étant bouleversé par la pandémie de coronavirus, le coureur Matteo Trentin (CCC) propose de n’organiser qu’un seul grand Tour cette année, qui passerait par l’Italie, la France et l’Espagne, les trois pays organisateurs du Giro, du Tour et de la Vuelta.

«Pourquoi ne pas organiser un seul grand Tour cette année? Départ à Rome, passage par Madrid et arrivée à Paris», déclare Matteo Trentuin ce mardi sur Twitter. «Ce serait une super manière de réunir les gens autour du vélo après cette période horrible».

Le champion d’Europe 2018 détaille son idée. «La course aurait une durée normale avec 21 étapes: sept en France, sept en Espagne, sept en Italie et deux journées de repos. Et le plus important: ce ne serait qu’un ‘one-shot’. En 2021, on revient à la normale».

Le Tour d’Italie, qui devait s’élancer en mai de Budapest, en Hongrie, a été reporté à cause de la pandémie de coronavirus. Le Tour de France est censé débuter le 27 juin à Nice, tandis que le Tour d’Espagne est prévue du 14 août au 6 septembre, après les Jeux olympiques de Tokyo, également menacés par la crise du Covid-19.