«Le Covid-19 expliqué aux enfants»: un outil de vulgarisation des 11 hôpitaux de la province de Liège

Les 11 hôpitaux de la province de Liège lancent «Le Covid 19 expliqué aux enfants». Il va sortir en plaquette imprimée et est disponible sur le Web.



Coronavirus, Covid-19, confinement ... sont des termes bien difficiles à comprendre pour les plus jeunes. Après les appels aux jeunes à rester chez eux(avec Axel Witsel et Roméo Elvis), les 11 hôpitaux de la province de Liège, tous réseaux confondus, poursuivent leur travail de sensibilisation auprès de la population. Ils ont décidé de s’adresser au public des 7-12 ans, en lançant «Le Covid 19 expliqué aux enfants». Un outil de vulgarisation pour discuter de cette thématique avec vos enfants qui va sortir en plaquette imprimée et est disponible sur le web.

L’objectif de cette brochure «Hospi» rédigée par Dominique Costermans et mise en page par Béatrice Duculot: vulgariser la crise sanitaire actuelle, conseiller et donner les clefs de compréhension aux jeunes enfants, en compagnie d’Hospi, la mascotte des hôpitaux.

La brochure donne aussi la parole aux enfants, en les écoutant. Comme Edouard, 7 ans, qui explique: «Moi, ça me fait peur de l’avoir. Ça doit quand même être embêtant. On doit rester au lit et prendre des médicaments», ou encore Léonie, 8 ans, qui craint elle aussi de l’attraper: «Hospi, j’ai un peu peur, tu trouves ça normal?». La brochure a aussi pour mission de répondre aux questions essentielles: «Que faire pour ne pas attraper le coronavirus?»

L’impression de la brochure est en cours et sera bientôt disponible aux familles, en version Web et papier. https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=ftui6j5nv