Coronavirus: une adresse mail et un numéro uniques à La Louvière

Un numéro et une adresse mail uniques sont mis en place à La Louvière. Ugo PETROPOULOS

Une adresse mail spécifique a été créée pour les habitants louviérois qui se posent des questions ou rencontrent un problème lié à la situation actuelle.

Outre le numéro d’appel de son call center, le 064 27 78 11, la Ville de la Louvière a créé une adresse mail spécifique: infocoronavirus@lalouviere.be, pour toutes les questions que les citoyens se posent sur la crise sanitaire actuelle.

Derrière cette adresse, un staff de collaborateurs a été réuni pour répondre aux interrogations des citoyens sur le thème de la crise et éventuellement, par le biais des services concernés, pour reprendre contact avec eux et chercher la réponse plus adéquate aux problèmes rencontrés.