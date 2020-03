Coronavirus: le Chaumontois Hugues Huyghebaert coincé en Nouvelle Zélande et bientôt sans ressources financières

Hugues Huyghebaert (en rouge) devant les deux vans et la maison de location avec ses amis Ethan Katz, Elliott Poni, Arthur Humblet et Léo Godrie. ÉdA

Avec quatre amis et des réserves financières qui diminuent fortement, Hugues cherche une solution pour être rapatrié en Belgique

À 20 ans, Hugues Huyghebaert rêvait de l’Océanie. Alors, il a organisé le voyage et début octobre, s’est rendu en Australie. Là, il donne des cours de tennis pour gagner un peu d’argent puis poursuit son périple, retrouvant au fil du temps d’autres copains de Belgique.

Il visite la Nouvelle Calédonie et se retrouve en Nouvelle Zélande. «On a entendu parler du coronavirus mais sans plus. Ce n’est qu’un peu plus tard que les premiers cas sont apparus ici en Nouvelle Zélande. Le temps de se rendre compte de ce qui se passait et je me suis dit qu’il serait préférable de rentrer en Belgique. Mais après avoir fait quelques recherches, le prix des avions était tout simplement impayable, s’élevant à 6 000 euros environ!»

Hugues n’avait pas de billets de retour puisqu’il comptait encore séjourner de ce côté de la planète quelques mois. Alors, il n’a pas d’autres choix que de poursuivre son voyage, en van, avec quatre amis tout en continuant à suivre ce qu’il se passe dans le monde.

«La Nouvelle Zélande passe au niveau d’alerte 3, ce qui veut dire qu’on a été contraint de nous arrêter. On n’a pas le choix.»

Avec ses amis, Hugues trouve une maison à louer pour trois semaines. Mais cela leur coûte 2 500 dollars. «Des frais qui n’étaient pas prévus. On tente de revendre nos vans, achetés 6 000 dollars, mais les prix ont chuté. On nous en offre. 100 dollars!»

La solution de rentrer en Belgique est la meilleure à leurs yeux mais «les vols retour sont quasiment tous supprimés, on cherche une solution pour rentrer au pays mais cela semble tellement compliqué. On craint de devoir rester ici et nous confiner même si notre envie est de rentrer. En plus, je n’ai pas de visa pour travailler en Nouvelle Zélande. Bref, je ne sais faire que dépenser, mais rien gagner comme argent.»

Hugues a entendu parler du site du gouvernement pour se faire rapatrier. Il a fait le nécessaire, avec ses amis, pour s’enregistrer mais il attend. «On a aussi envoyé un mail au consulat mais nous n’avons pas encore de retour.»

Actuellement, les cinq amis sont à Dunedin, point le plus éloigné de la Belgique. La météo n’est pas terrible. «Il fait glacial, on s’approche de l’hiver ici. On espère être rapatrié. On sait que le Gouvernement belge a beaucoup à gérer mais fait le maximum. On comprend que c’est compliqué de nous ramener en Belgique. À défaut, on espère une aide financière pour subsister ici.»

«C’est le flou total»

Sylviane, la maman d’Hugues multiplie les démarches pour ramener son fils et ses amis en Belgique.

Elle a contacté son fils pour lui expliquer la situation réelle du coronavirus en Europe et prendre de ses nouvelles. «Il n’avait pas vraiment conscience de ce qu’il se passait réellement jusqu’au moment où il a appris là-bas qu’il ne pouvait plus regagner l’Australie. Là, il sait à présent qu’il faut prendre les choses au sérieux.»

Ce qui préoccupe Sylviane, c’est le sort de son fils. «On n’a aucune idée de la qualité des soins de santé là-bas, indique cette infirmière qui travaille à Saint-Luc et qui sait donc pleinement ce qu’est le coronavirus… Ils sont livrés à eux-mêmes dans ce pays qui est passé en phase 3. Tout devient très compliqué. Personne ne sait réellement comment faire pour le rapatriement sachant en plus qu’il n’existe aucun accord entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande.»

Sylviane cherche donc des pistes via le Ministère des Affaires étrangères. «Mais on ne sait pas encore trop comment on va y arriver. Mon souhait est qu’il rentre surtout que l’hiver commence là-bas! Il serait bien mieux, confiné ici. Ils n’ont plus les moyens, c’est le flou total, c’est tellement loin où ils sont. Je crains qu’on doive appeler au secours!»