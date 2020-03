Seuls les accueils de police Natalis et Wallonie Liège-Centre (WLC) restent ouverts à Liège

De nouvelles dispositions sont prises depuis ce lundi pour les commissariats de police de la périphérie de Liège.

Complémentairement aux mesures prises la semaine dernière, le chef de corps, Christian Beaupère, en accord avec le collège des bourgmestre et échevins, a décidé de ne laisser que les accueils de l’hôtel de police, rue Natalis, à Liège et du commissariat Wallonie Liège-Centre (WLC) ouverts. Cette mesure est d’application depuis hier lundi midi.

Ces deux points d’accueil sont accessibles aux citoyens uniquement pour les plaintes urgentes (24h/24 pour l’hôtel de police et de 8 à 20 h pour le commissariat WLC).

«Si les autres commissariats sont fermés, c’est uniquement pour permettre une meilleure gestion et répartition des effectifs en fonction de nos missions et de la faible fréquentation de nos six points d’accueil précédemment restés ouverts», explique-t-on à la zone de police de Liège. Une zone qui remercie les Liégeois pour leur prise de conscience de l’importance du respect des mesures prises par le gouvernement fédéral. «Le beau temps est souvent synonyme de promenades. Attention, cette tentation va à l’encontre des intérêts sanitaires de chacun et de tous. La police veille et veillera au respect des mesures liées au coronavirus.»

Rappelons qu’il est possible de déposer plainte en ligne, toutes les infos pratiques se trouvent sur le site internet www.policeliege.be.

À noter que les inspecteurs de quartier restent affectés dans leur commissariat. La fermeture ne s’applique que pour l’accueil des citoyens. «Le travail sur le terrain continue», conclut la police de Liège par voie de communiqué.