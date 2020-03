La faute aux politiques? Pas seulement

Des réformes plus abouties auraient permis de mieux gérer l’épidémie

Il y a ceux qui dénoncent le manque d’investissements de nos gouvernants dans les soins de santé et d’autres, à l’instar de Paul d’Otreppe, directeur de la clinique Saint-Luc à Bouge et président de l’association belge des directeurs d’hôpitaux, qui estiment que si les réformes avaient été plus avancées, les hôpitaux géreraient plus facilement la pandémie de coronavirus. «L’innovation aurait dû être un axe majeur de tous les hôpitaux et au lieu de cela on a fait du conservatisme.»

1. Mise en réseau Cette réforme a pour objectif de faire travailler les hôpitaux ensemble et de pouvoir déterminer la taille critique afin de pouvoir répondre à une problématique globale quand on a atteint 500 000 habitants. Un exemple tout bête: la distribution de gel hydro-alcoolique se fait maintenant via les 25 réseaux, plus rapide que de desservir 112 hôpitaux. « Aujourd’hui, le seul regret est de ne pas avoir été plus vite, plus loin dans la mise en place de cette structure, car on aurait été davantage préparé pour affronter ce genre de pandémie .»

2. Digitalisation Le comité de l’assurance a commencé voilà 15 jours à rembourser certains actes de vidéoconférence, poussé dans le dos par le Covid-19. «On se rend compte que tous ces projets de digitalisation sont le meilleur masque de protection… , argumente Paul d’Otreppe. Et les outils d’analyse pour prédire l’avancée de l’épidé mie sont plus efficaces quand ils sont digitalisés. Tout ce qui était lent et difficile dans ce domaine devient une évidence avec la crise. Grâce à la pandémie, on va prendre des années d’avance.»

3. Qualité et sécurité . Payer un peu plus cher du matériel de qualité est désormais envisageable alors qu’auparavant il fallait impérativement débourser le minimum. « On a interdit la vente de petits tests, car les faux négatifs sont importants. C’est une bonne décision. On est constamment dans le débat: est-ce que l’on peut assurer la qualité de ce que l’on fait pendant la pandémie? Et ça, c’est plutôt une bonne chose. Je ne peux pas donner tort à la ministre d’avoir développé cet aspect-là même si je regrette qu’il y ait du retard au niveau financement.»

4. Financement par pathologie Pour Paul d’Otreppe, la pandémie sert de révélateur quant à la nécessité de revoir l’organisation de l’hôpital: « C’est aberrant qu’il y ait encore aujourd’hui du paiement à l’acte pour certaines choses. Si le financement était arrivé à son terme, on n’aurait pas de problème avec des gens qui continuent à poser des actes qui n’ont rien à voir avec les urgences et le Covid.»