TC Charleroi - Report sine die du procès Hakimi-Pauwels

Le procès de 27 prévenus, dont l'ancien boxeur montois Farid Hakimi et l'ex-animateur de RTL TVI Stéphane Pauwels, prévu lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi a été reporté sine die à la suite des mesures mises en place contre le Covid-19. Les prévenus sont poursuivis dans le cadre d'un vaste dossier de home-invasions, de trafic d'armes et de stupéfiants. La nouvelle date d'audience n'est pas encore connue.

Farid Hakimi est soupçonné d'être à la tête d'une bande qui aurait sévi dans les provinces de Hainaut et du Brabant wallon. Stéphane Pauwels, absent à l'audience et représenté par Me Romain Delcoigne, est quant à lui soupçonné d'être membre de cette association de malfaiteurs.

Lors de la première audience, un agenda a été établi. Le parquet fédéral dispose d'un délai jusqu'au 31 décembre prochain pour déposer le dossier, en cours d'instruction, à l'encontre du chef de l'enquête, soupçonné d'avoir violé son secret professionnel en dévoilant à certains prévenus des informations liées à l'enquête.

À la suite des mesures prises pour lutter contre la pandémie du Covid-19, le procès a été reporté sine die. La nouvelle date d'audience n'est pas encore connue.