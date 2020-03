Deuxième semaine de confinement: 3 idées pour animer vos enfants

Pour cette deuxième semaine de confinement, la rédaction de L’Avenir vous partage 3 idées pour animer les enfants.

Grâce au groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison», lancé par lavenir.net, venez trouver et partager toute une série d’idées pour animer vos enfants. Le groupe compte déjà plus de 1 000 membres, n’hésitez pas à venir nous y rejoindre.

Avant d’aller plus loin on vous partage une initiative de nos collègues du JDE (le Journal des enfants): ils ont réalisé le dossier du mois sur les virus et il est accessible gratuitement (avec possibilité de le télécharger) en cliquant sur ce lien.

-

Pour débuter cette deuxième de confinement, voici quelques idées.

1. La game box des Patro

La fédération des Patro vous fixe rendez-vous chaque semaine pour partager des fiches de jeux, tirées de leur game box. Cela se passe sur cette page. -

2. Transformer la maison en parcours d’obstacles

Ok, on explique aux enfants qu’ils ne peuvent pas monter sur la table… mais à situation exceptionnelle, mesures (un peu) exceptionnelles. Sans vouloir vous casser (trop) le moral, la météo ne s’annonce pas terrible pour la fin de semaine. Histoire de vous inspirer, regardez cette vidéo (et montez le son):

3. Une sélection de courts-métrages pour enfants

Et si vous n’avez pas l’occasion de transformer votre salon en parcours d’obstacles, voici un site qui reprend une sélection de courts-métrages pour les enfants (gratuitement), classés selon différents thèmes. Rendez-vous sur cette page.