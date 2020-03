Coronavirus - Hôpital sans Frontière fournit 60.000 masques et 21 respirateurs aux hôpitaux

L'association Hôpital sans Frontière, basée à Namur, a fourni 60.000 masques chirurgicaux et prêté 21 respirateurs aux hôpitaux belges et luxembourgeois, a-t-elle indiqué lundi. La livraison comprenait également 4.000 casaques chirurgicales.

Intégrée au réseau international du Rotary, l'organisation humanitaire vise habituellement à réhabiliter et équiper les centres de santé les plus démunis du monde. En raison du covid-19, elle a décidé de mettre ses ressources à disposition des hôpitaux belges et luxembourgeois, qui font face à une pénurie de matériel. Chaque respirateur prêté vaut 60.000 euros.