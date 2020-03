Coronavirus: la Fifa lance un clip de prévention, stars à l’appui

La campagne «Passe le message pour éliminer le coronavirus» vise à rappeler les consignes élémentaires.

La Fifa a annoncé lundi conjointement avec l’OMS le lancement d’un clip de prévention contre le nouveau coronavirus, avec un casting de stars allant de Gianluigi Buffon à Lionel Messi, en passant par la championne du monde Carli Lloyd.

La campagne «Passe le message pour éliminer le coronavirus» vise à rappeler les consignes élémentaires: «se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, éviter de se toucher le visage, garder ses distances et rester chez soi lorsqu’on ne se sent pas bien», explique la Fifa dans un communiqué.

Dix-huit joueurs et joueuses ont pris part à la vidéo qui sera diffusée dans 13 langues, parmi lesquels figurent aussi Alisson Becker (Liverpool), Radamel Falcao (Galatasaray) ou encore les anciennes gloires Xavi, Samuel Eto’o et Youri Djorkaeff.

«La FIFA combat le coronavirus à travers une série de campagnes et de financements et je suis ravi que le football mondial aide l’OMS à éliminer le virus», a commenté Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’Organisation mondiale de la santé.

Plus de 350.000 cas d’infection au nouveau coronavirus, parmi lesquels plus de 15.000 décès, ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage AFP réalisé à partir de sources officielles lundi vers 17H00 GMT.