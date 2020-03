Coronavirus: combien de cas la Belgique a-t-elle réussi à détecter? 12% selon une estimation

Le Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases (Cmmid) a dévoilé ses estimations du nombre de cas de Covid-19 détectés dans plusieurs pays. La Belgique peut mieux faire.

On le sait et le répète depuis le début de la crise du coronavirus: le nombre de cas annoncés chaque jour en Belgique ne reflète que les malades du Covid-19 qui ont été officiellement confirmés par un test en laboratoire.

La proportion réelle de gens atteints au total dans notre pays est donc bien supérieure au nombre de plus de 3700 cas annoncés ce lundi par les autorités.

Mais combien sont-ils, les contaminés?

Le Cmmid s’est basé sur les données officielles diffusées par les pays pour produire sa propre estimation du nombre de cas détectés dans plusieurs pays, dont la Belgique.

Le Centre se base pour cela sur la correction du délai entre la confirmation des cas et les décès annoncés (méthodologie à retrouver ici).

On le voit, pour la Belgique, la fourchette oscille entre 8,8% et 17%. L’estimation moyenne du Cmmid se situe à 12% des cas détectés pour notre pays.

Nous sommes bien loin des chiffres de la Corée du Sud (88%), qui a testé massivement, ou encore de l’Allemagne (75%), selon les calculs du Cmmid.

Derrière nous, on retrouve la France (9,2%), l’Espagne (5,3%) ou encore l’Italie (4,6%) qui est en train de payer le plus lourd tribut sur le continent européen et qui n’en finit plus de compter ses morts.

Le Cmmid précise que l’étude n’en est qu’à ses prémices et qu’elle contient plusieurs hypothèses à confirmer, ainsi que des biais liés à des généralisations faites sur base des chiffres de la ville de Wuhan.

L’étude doit encore être passée en revue et critiquer par des pairs, mais même imparfaite elle donne à voir une première estimation de la situation réelle de chaque pays.

L’appel à multiplier les tests auprès de la population permettra de faire mentir ces chiffres ou de les confirmer.