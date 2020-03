Le débrief du jour: des chiffres belges qui vont dans le bon sens, mais… | 6 millions de masques livrés | 1,7 milliard d’humains confinés

Le dernier bilan belge du coronavirus évolue dans le bon sens même si la prudence règne, les masques sont arrivés à Liège, on approche des 2 milliards d’humains confinés: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce lundi.

1. Coronavirus en Belgique: 342 nouvelles contaminations

Sur les 28 986 tests effectués depuis le début de l’épidémie sur le territoire belge, 3 743 se sont révélés positifs, soit 342 supplémentaires sur les dernières 24 heures. Treize personnes ont quant à elles perdu la vie, portant le nombre total de décès dû au coronavirus Covid-19 à 88 pour la Belgique.

LIRE PLUS | « Pour la première fois, on observe une évolution dans le bon sens, mais… »

2. Six millions de masques arrivés ce lundi à l’aéroport de Liège

Après un premier lot de 5 millions de masques commandés par le Fédéral, arrivés jeudi dernier, un second arrivage de 6 millions de masques est arrivé en Belgique dont 2,2 millions sont réservés pour les services qui relèvent de la Wallonie, a indiqué lundi le gouvernement wallon.

LIRE PLUS | Voici qui devrait bénéficier des masques qui viennent d’arriver

3. Plus de 15.000 morts et plus d’1,7 milliard de personnes confinées

Le coronavirus a déjà causé la mort de la plus de 15.000 personnes à travers le monde, tandis que désormais plus d’1,7 milliard de personnes au total sont appelées par les autorités dans de nombreux pays à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du virus.

LIRE PLUS | Plus d’1,7 milliard de personnes appelées à se confiner dans le monde

4. Les cours en ligne sont prolongés

Le Conseil des recteurs francophones (Cref) annonce lundi que l’ensemble des universités francophones «ont unanimement décidé de poursuivre leur enseignement sous forme virtuelle jusqu’à la fin du quadrimestre».

LIRE PLUS | Les universités francophones maintiennent les cours en ligne jusqu’au 30 juin

5. Calcul du chômage temporaire

La majorité des travailleurs concernés par le chômage temporaire en raison de l’épidémie de Covid-19 toucheront un montant net compris entre 1 000 et 1 500 euros, d’après les calculs de la société de ressources humaines SD Worx. Celle-ci estime dès lors lundi que «des mesures de soutien supplémentaires, comme celles du secteur bancaire, sont donc les bienvenues».

LIRE PLUS | Chômage temporaire dû au coronavirus : une allocation de 1450€… en attendant le calcul