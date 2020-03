CORONAVIRUS| Le sport amateur à l’arrêt ou stoppé définitivement, le point discipline par discipline

La pandémie de Covid-19 a obligé différentes fédérations sportives à prendre des décisions fortes. D’autres attendent de nouvelles avancées. On fait le bilan.

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, l’ensemble des sports amateurs est à l’arrêt. Pour certaines disciplines, c’est définitivement terminé pour cette saison. On pense au volley-ball, au basket… Pour d’autres, le raisonnement est encore en cours. Comme en football, par exemple. Pour vous faciliter la tâche, on fait le point discipline par discipline.

Football: rien avant le 1er mai

L’ACFF a annoncé qu’il n’y aurait aucun match avant le 30 avril. Les entraînements sont, eux, annulés jusqu’au 5 avril, au moins. Les réunions vont se multiplier afin d’envisager les différentes possibilités pour reprendre et finir les championnats. Toutefois, on voit mal comment il serait encore possible de jouer au football cette saison en sachant qu’il y aurait au minimum sept journées à recaser. Quasiment impossible avec les étudiants en blocus et les travailleurs qui seront certainement sollicités plus qu’avant à la fin du confinement.

Le raisonnement est identique pour les championnats provinciaux et les équipes de jeunes.

Volley-ball: plus de matchs, pas de champions?

C’est certainement la Fédération qui s’est montrée le plus rapide pour annoncer la fin définitive des différentes saisons en cours. Le samedi 14, il était annoncé l’arrêt de la Ligue A. Le lendemain, tous les autres championnats suivaient pour toute la fin de saison.

Pour les champions, mais aussi les montées et les descentes, une décision doit être prise pour le 31 mars prochain. Se dirige-t-on vers une saison blanche comme en Ligue A ? Va-t-on prendre les classements comme ils étaient au moment de l’arrêt? Calculera-t-on selon une preuve de 3 reprenant le ratio des points pris, les matchs joués et le nombre de rencontres restantes? Réponse dans quelques jours.

Basket-ball: le même système qu’en Flandres?

Comme ce fut le cas un peu plus tôt pour les séries nationales, l’AWBB et les différentes instances provinciales ont décidé de mettre un terme à la saison en cours. Reste à voir comment désigner les champions, les montants et les descendants.

Du côté néerlandophone, la décision est tombée: il n’y aura pas de champion pour la saison 2019-2020. Pour les montées et descentes, un calcul a été créé. «Nous calculons le nombre moyen de points par match pour chaque équipe des rencontres déjà jouées; cette moyenne est alors multipliée par les matches à jouer et ajoutée aux points déjà obtenus; sur la base du nouveau total de points de chaque équipe, un nouveau classement est dès lors déterminé qui compte comme le classement final afin de déterminer les montants et les descendants».

Une méthode qui a été approuvée par l’AWBB pour les Top division men. On se dirige donc vers la même issue pour toutes les autres divisions francophones.

Tennis de table: on doit encore trancher

Le 18 mars, l’AFTT a annoncé la fin de la saison à partir de la journée du 6 et 7 mars, soit la 18e des interclubs. Pour désigner les champions, il a été tenu compte du nombre de matchs joués par chaque équipe.

Pour les barrages, la volonté reste de les jouer si la crise sanitaire le permet. Une décision doit tomber dans les prochains jours.

Handball: à la fin de la phase classique?

Comme dans la plupart des sports indoor, il a été décidé de ne plus jouer cette saison. Une décision est attendue prochainement quant à la désignation des champions et des montants et descendants.

Trois possibilités sont envisageables: le gel complet de la saison, le classement à la fin de la phase classique ou celui au moment de l’arrêt.

Rugby: suspendu jusqu’au 5 avril

Dans sa dernière mise à jour (du 19 mars), la Fédération de rugby a décrété la suspension de toutes ses compétitions jusqu’au 5 avril. Les entraînements sont annulés. On ne sait actuellement pas si les compétitions reprendront.

Water-polo: jouera-t-on encore cette saison?

Comme pour le rugby et le football, les championnats sont suspendus. Jusqu’au 3 mai au moins. D’ici là, et selon l’avancée ou le recul du Covid-19, il sera décidé si les compétitions reprennent ou non.

Hockey: des différences selon la discipline

La Fédération de hockey sur glace et inline (en rollers) a décidé de stopper les championnats en cours et de ne pas désigner de champions. Depuis, c’est silence radio chez les instances décidantes. Y aura-t-il des montants ou des descendants? Personne ne le sait pour l’instant.

En ce qui concerne le hockey sur gazon, il n’y aura plus de rencontres avant le 3 avril. Ensuite, tout dépendra de l’évolution de la pandémie. Si reprise il devait y avoir, une période de transition serait appliquée afin que les clubs puissent reprendre l’entraînement.

Athlétisme: rien avant le 10 mai!

La saison outdoor devait prochainement commencer. Elle sera au moins retardée jusqu’au 10 mai, comme l’a précisé un communiqué de la LRBA tombé le 23 mars. Pour la suite? «Les décisions seront prises selon l’évolution de la situation».

Tennis: les tournois reportés?

Le tennis, comme toutes les autres disciplines sportives, est à l’arrêt. L’AFT fait le maximum pour que les interclubs puissent se jouer en 2020, une fois que le confinement sera arrêté. Cela pourrait avoir des conséquences sur la tenue des tournois, surtout ceux du Critérium cher à de nombreux pratiquants. «Nous examinerons avec eux la possibilité de les reporter plus tard dans la saison».