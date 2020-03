Coronavirus: Les dépôts clandestins augmentent avec la crise sanitaire en Wapi

Cette photo a été prise en ville par la cellule environnement de Mouscron. Com.

Conséquence indirecte de la fermeture des recyparcs, les dépôts clandestins se multiplient en Wapi.

Très récemment, les éboueurs tournaisiens se plaignaient dans nos colonnes de l’augmentation significative du nombre de dépôts clandestins sur le territoire de la commune. Un triste constat qu’ils avaient dressé à l’issue d’une tournée de ramassage d’immondices. Pire encore, les contrevenants ne prennent même plus la peine de dissimuler leurs déchets mais les abandonnent parfois à même les trottoirs.

Ce triste constat a également été dressé à Mouscron, mais aussi dans d’autres communes de Wallonie picarde et, plus spécifiquement sur la zone gérée par l’intercommunale Ipalle.

«C’est une conséquence de la fermeture des recyparcs, explique le président de l’intercommunale Pierre Wacquier, mais il faut rappeler que tous les autres services restent fonctionnels, que ce soit les ramassages de sacs poubelles, de sacs bleus ou de cartons, les bulles à verre ou les points d’apport volontaire. Cela, selon les modalités et horaires habituels… Les ramassages des immondices se poursuivent et les différentes équipes dévolues à cette tache ingrate (ici à Tournai) ont d’autres choses à faire que de ramasser les dépôts clandestins abandonnés par des inciviques… Com.

À ceux et celles qui ne peuvent se rendre au recyparc et qui ne veulent pas utiliser les autres moyens de collecte, je demande un minimum de civisme. Et de ne pas profiter de la situation actuelle pour remplir les sacs poubelles de déchets qui peuvent être évacués par un autre biais comme c’est le cas pour l’isomo ou les déchets organiques, par exemple...»

Les bourgmestres des différentes communes concernées rappellent en outre que ces comportements seront poursuivis et sont passibles d’amendes qui peuvent atteindre des sommes importantes. Par exemple, à Tournai, comme nous le rappelait le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, s’il s’agit d’un acte susceptible d’une sanction administrative (comme sortir un sac poubelle en dehors du créneau horaire prévu), cela peut aller jusqu’à 100 000€ alors qu’une acte de délinquance environnementale (comme l’abandon de déchets de construction dans la nature), la facture peut monter jusqu’à 100 000€... Abandonner ses déchets dans la nature (comme ici à Tournai) peut être considéré, dans certains cas, comme un acte de délinquance environnementale pouvant entraîner une amende jusqu’à 100 000€. Com.

Pour info, un nouveau point d’apport volontaire vient d’être aménagé au Mont-Saint-Aubert, plus précisément au carrefour de l’Alouette. Pour ceux et celles qui l’ignoreraient encore, il s’agit de conteneurs enterrés placés dans l’espace public, destinés à recevoir les verres d’emballage, les déchets organiques de cuisine, les déchets ménagers résiduels ou les PMC. Ces points de collecte sont accessibles 7 jours sur 7, de 6h à 22h.

Si vous avez un déchet dont vous ne savez pas vous débarrasser en raison de la fermeture des reyparcs, gardez le jusqu’à la fin de la période de confinement. Ou, mieux encore, faites preuve d’imagination… Recyclez-le.

Plus d’infos sur le site: https : www.ipalle.be/