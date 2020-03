Coronavirus: le Covid-19 a bon dos pour les escrocs de tout poil

Les escrocs ne manquent pas d’imagination quand il s’agit d’arnaquer les plus faibles, y compris en période de crise sanitaire.

S’ils sont actifs en général toute l’année et 365 jours par an, les escrocs de tout poil ont ceci de particulier qu’ils arrivent très rapidement à adapter leurs scénarios à la réalité quotidienne. Il fallait s’y attendre, certains d’entre eux n’ont pas tardé à mettre au point de nouvelles ruses en cette période de crise sanitaire pour s’attaquer aux plus faibles. Les police de plusieurs zones de Wapi mettent en garde à travers ce communiqué:

«suite au confinement des personnes âgées au sein de leur habitation, précisent-elles, certaines personnes sans scrupule profitent de la situation en se présentant chez elles, signalant venir effectuer un contrôle de la situation.

Une fois la victime mise en confiance et l’auteur entré, celui-ci en profite pour dérober ce qu’il trouve intéressant sur place.

Nous rappelons qu’aucun contrôle n’est prévu par aucun service à l’heure actuelle.

Donc, à l’heure d’aujourd’hui, si une personne se présente chez vous en prétextant venir vérifier votre situation, ne la laissez pas entrer et ayez le bon réflexe, faites le 101 en communiquant le plus d’informations possibles concernant la ou les personnes qui se sont présentées à la porte de votre domicile.

Pour les plus jeunes, transmettez un maximum l’information à vos aînés.»

Soyez vigilant et plutôt deux fois qu’une en cette période où les escrocs ne respectent bien entendu pas les règles de confinement imposées à tous…