Séries annulées, débits bridés: le coronavirus infecte le streaming

The Lord of the Rings (Amazon) saison 1

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) saison 1

GLOW (Netflix) saison 4

The Handmaid’s tale (Hulu) saison 4

Loki (Disney+) saison 1

Lucifer (Netflix) saison 5

Russian Doll (Netflix) saison 2

Stranger Things (Netflix) saison 4

WandaVision (Disney+) saison 1

The Witcher (Netflix) saison 2