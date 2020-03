Une campagne de désinformation russe voulait créer la panique sur le coronavirus

La Russie est à nouveau accusée de relayer et diffuser de fausses informations. Reporters/Science and Photo

Un document de l’Union européenne affirme qu’une campagne de désinformation partie de Russie voulait créer la panique sur le coronavirus. Le Kremlin dément.

«Une importante campagne de désinformation des médias d’État russes et des médias pro-Kremlin concernant le Covid-19 est en cours», indique un document produit par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), dont l’agence de presse Reuters a pu prendre connaissance.

Dans ce dossier de neuf pages, daté du 16 mars et qui n’a pas été rendu publique, on découvre que l’objectif de cette campagne de fausses informations serait «d’aggraver la crise de santé publique dans les pays occidentaux», en publiant des informations contradictoires, confuses et malveillantes en anglais, espagnol, italien, allemand et français.

Environ 80 cas de désinformations sur le coronavirus ont été enregistrés dans une base de données de l’UE depuis le 22 janvier, selon le document.

Parmi les fausses informations qui circulent et amplifiées par la campagne russe, celle consistant à affirmer que ce virus est une arme biologique américaine. Il existe pourtant un consensus scientifique sur le fait que la maladie serait apparue chez les chauves-souris avant d’être transmise à un hôte intermédiaire, puis à l’homme.

Démenti russe

La Russie a démenti la semaine dernière ces affirmations.

«Il s’agit à nouveau d’allégations non fondées qui, dans la situation actuelle, sont probablement le résultat d’une obsession anti-russe», a déclaré Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin.

Ce dernier précise d’ailleurs qu’aucun lien vers un média contenant une fausse information ne se trouve dans le document de l’Union européenne.

La Commission européenne a appelé les citoyens européens à «faire très attention» et à n’utiliser que des sources d’information en lesquelles ils ont confiance.

D’après le rapport du SEAE, «la désinformation représente 7% des échanges d’informations sur le virus sur les réseaux sociaux».