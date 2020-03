La FED annonce des mesures pour apporter de l’argent frais aux entreprises

La Banque centrale américaine a annoncé lundi toute une série de mesures permettant à un large éventail d’entreprises d’accéder à de l’argent frais pour survivre aux «graves bouleversements» économiques provoqués par le nouveau coronavirus.

La FED a rappelé qu’elle ferait tout pour aider les marchés à continuer à fonctionner et lancé un nouveau programme de 300 milliards de dollars d’aides pour «soutenir le flux de crédit aux employeurs, aux consommateurs et aux entreprises».

La FED a aussi promis de mettre «bientôt en place un programme de prêts aux petites et moyennes entreprises», qui constituent l’essentiel du tissu économique américain.

«Alors que de grandes incertitudes persistent, il est devenu évident que notre économie va faire face à de graves bouleversements», indique la Réserve fédérale américaine dans un communiqué.

Ainsi, souligne-t-elle, «d’importants efforts doivent être menés envers les secteurs public et privé pour limiter les pertes d’emplois et de revenus et permettre une reprise rapide une fois que les perturbations auront diminué».

La FED a abreuvé les marchés en liquidités et multiplié les mesures de soutien depuis que l’épidémie de nouveau coronavirus s’est étendue aux États-Unis.