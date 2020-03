«Un report des Jeux Olympiques coûtera beaucoup d’argent» selon les organisateurs

Le Canada et l’Australie ont annoncé qu’ils ne participeraient pas aux JO s’ils se déroulaient comme prévu AFP

Yoshiro Mori, le responsable de l’organisation des Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré que les JO ne seront en aucun cas annulés.

Selon lui, un report fait partie des scénarios qui seront étudiés ces quatre prochaines semaines. «Nous devrons analyser chaque option de près car il s’agit de beaucoup d’argent. Notre plus grande préoccupation, ce sont les coûts supplémentaires qu’un report engendrait», a annoncé Mori lors d’une conférence de presse à Tokyo. En raison de la crise mondiale liée au coronavirus, de plus en plus de voix s’élèvent pour que les Jeux n’aient pas lieu cet été.

L’organisation est en contact permanent avec le Comité international olympique (CIO) qui a annoncé dimanche qu’il n’y aura pas d’annulation et décidera dans le mois à venir si une nouvelle date est choisie. Pour l’instant, les Jeux doivent débuter le 24 juillet. Yoshiro Mori a également réagi aux critiques que le CIO et son organisation ont reçues: «C’est frustrant d’entendre que nous ne nous soucions pas des athlètes.»

Depuis des semaines, Yoshiro Mori avait insisté sur le fait qu’il n’était pas question d’un report. «Mais je ne suis pas si bête pour insister pour que les Jeux se déroulent comme prévu.» Pour le moment, la préférence va aux dates prévues. «Mais», a ajouté Mori, «le Japon va chercher des alternatives avec le CIO et discuter des coûts supplémentaires.»

