Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi 23 mars

Nouveaux bilans, dernières mesures, situation dans nos régions et dans le monde, reportages de terrain: retrouvez tout ce qu’il faut savoir ce lundi 23 mars à propos de l’épidémie du coronavirus.

LÉGENDE Infos concernant l’actualité dans nos régions Infos concernant l’actualité dans le monde Infos concernant l’actualité sportive Infos concernant la culture Buzz et autres sujets insolites

Nombre d’infections en baisse en Belgique mais...

Sur les 28 986 tests effectués depuis le début de l’épidémie sur le territoire belge, 3 743 se sont révélés positifs, soit 342 supplémentaires sur les dernières 24 heures. Treize personnes ont quant à elles perdu la vie, portant le nombre total de décès dû au coronavirus Covid-19 à 88 pour la Belgique.

+ LIRE |VIDÉO | 342 nouvelles contaminations: «Pour la première fois, on observe une évolution dans le bon sens, mais…»

6 millions de masques sont arrivés chez nous

Après un premier lot de 5 millions de masques commandé par le Fédéral, arrivés jeudi dernier, un second arrivage de 6 millions de masques est arrivé en Belgique dont 2,2 millions sont réservés pour les services qui relèvent de la Wallonie, a indiqué lundi le gouvernement wallon. Les masques seront acheminés dans différents endroits tenus secrets et dispatchés vers les secteurs concernés mardi et, au plus tard, mercredi.

+ LIRE | PHOTOS | Six millions de masques arrivés ce lundi à l’aéroport de Liège: voici qui devrait en bénéficier

Le ras-le-bol des coiffeurs

Un certain nombre de coiffeurs, furieux de ne pas être contraints à la fermeture comme la plupart des commerces non-alimentaires, mettront le gouvernement en demeure si ce dernier ne modifie pas sa politique en la matière.

+ LIRE | Coronavirus: les coiffeurs exigent la fermeture de leur salon et mettent en demeure les autorités

«Les épidémies respiratoires finissent toujours par s’arrêter»

Le Covid-19 donne du fil à retordre au monde scientifique. Et de nombreuses questions restent en suspens. On fait le point avec Nathalie Jacobs, professeure de virologie et d’immunologie à l’ULiège et membre du laboratoire d’Immunologie cellulaire et moléculaire du GIGA.

+ LIRE | Nathalie Jacobs, professeure en virologie (ULiège): « Les épidémies respiratoires finissent toujours par s’arrêter »

Jean-Michel Javaux hospitalisé par précaution

Le maïeur d’Amay est en observation au CHRH pour une pneumonie virale. Des analyses diront si le Covid-19 en est la source.

+ LIRE | Jean-Michel Javaux hospitalisé dans l’unité Covid-19 du CHRH par précaution

Pelouses du parc de Forest: accès interdit

Sur décision du bourgmestre de Forest, l’accès aux pelouses du parc est désormais interdit. Beaucoup de citoyens ne semblent pas encore avoir compris les consignes de distanciation sociale, estime-t-on.

+ LIRE | Coronavirus: accès interdit aux pelouses dans le parc de Forest

Des masques pour les dentistes

Parmi les masques buccaux livrés à la Belgique, 16 500 exemplaires du type FFP2 iront aux dentistes pour les soins urgents, a indiqué lundi matin l’association des dentistes flamands (Verbond der Vlaamse Tandartsen – VVT).

+ LIRE | Environ 16 000 masques de type FFP2 distribués aux dentistes

Déjà plus de 15 000 morts dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 15.000 morts dans le monde.

+ LIRE | Plus de 15 000 morts: le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde

Un vaccin en test en Chine

La Chine a entamé son premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus, au moment où plusieurs pays sont engagés dans une course pour découvrir un moyen de combattre l’agent pathogène.

+ LIRE | Coronavirus: Pékin lance des premiers tests de vaccin sur une centaine de volontaires

L’Espagne passe la barre des 2000 morts

L’Espagne a enregistré 462 morts en 24 heures dus à la pandémie de coronavirus, ce qui porte le nombre total de décès à 2 182, selon le nouveau bilan lundi des autorités.

+ LIRE | Avec 462 nouveaux décès, l’Espagne passe la barre des 2 000 morts

Un milliard d’humains en confinement

Plus d’un milliard de personnes dans plus de 50 pays ou territoires sont appelées lundi par leurs autorités à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation fulgurante du Covid-19, selon une base de données tenue par l’AFP.

+ LIRE |L’AFP a compté: plus d’un milliard de personnes confinées dans le monde

Un tragique reportage au cœur de Bergame

Les images terribles tournées à Bergame par Valérie Dupont, correspondante de la RTBF en Italie, montrent la tragédie qui frappe le pays. Pour convaincre, s’il le fallait encore, que le coronavirus laissera une trace indélébile partout où il passe.

+ VOIR | Tragique reportage de la RTBF à Bergame: morgues débordées, funérailles express, armée appelée à l’aide

Deux médecins français perdent la vie

Deux médecins originaires du Haut-Rhin et de Moselle sont décédés dimanche des suites d’une contamination au coronavirus, a-t-on appris lundi auprès de la clinique et du maire de la commune où les deux professionnels exerçaient.

+ LIRE | Deux médecins français décèdent du coronavirus dans la Grand Est

Vers un report des JO de Tokyo?

Jusqu’ici inflexible quant à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été comme prévu, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a admis lundi qu’un report «pourrait devenir inévitable» face à la pandémie de coronavirus, à l’instar du CIO dimanche.

+ LIRE | JO de Tokyo: le CIO et le Japon envisagent désormais un report

Chômage technique et effort demandé aux joueurs d’Anderlecht

Le RSC Anderlecht va placer à partir de mardi une grande partie de ses salariés en chômage économique, tandis que les joueurs et la direction «consentiront un effort proportionnel et donc considérable pour réduire les coûts» à la suite de la pandémie de coronavirus, a indiqué le club bruxellois lundi.

+ LIRE |Anderlecht met ses salariés en chômage technique et demande un effort aux joueurs

Albert II de Monaco, Tom Hanks, Blaise Matuidi: les people contaminés

Le jeune chanteur canadien Lenni-Kim, le ténor espagnol Placido Domingo ou l’ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein figurent parmi les dernières personnalités touchées par le nouveau coronavirus.

+ LIRE | Politiques, sportifs, artistes: les personnalités contaminées par le coronavirus

Un site pour calculer ses besoins en papier toilette

Un site Internet en Allemagne propose à chacun d’estimer son besoin en papier toilette, dont les magasins sont dévalisés dans le pays depuis l’épidémie du coronavirus.

+ LIRE |De combien de papiers toilette avez-vous vraiment besoin? Un site allemand le calcule pour vous

+ LIRE AUSSI | Essity, producteur de papier toilette, «ne comprend pas la demande»