Plus de 15 000 morts: le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 15.000 morts dans le monde.

Un milliard de gens confinés

Plus d’un milliard de personnes à travers la planète sont désormais assignées à résidence et les barrages se renforcent encore lundi, avec un confinement général notamment en Grèce.

La France se prépare à prolonger le confinement au-delà de fin mars. Un projet de loi d’urgence sanitaire adopté durant le week-end permet aux employeurs d’imposer une semaine de congés payés aux salariés confinés après un accord d’entreprise ou de branche, une mesure critiquée par plusieurs partis d’opposition.

Le gouvernement espagnol va prolonger le confinement jusqu’au 11 avril.

Au Royaume-Uni, où écoles, pubs, cinémas sont désormais fermés, un projet de loi donnant des pouvoirs extraordinaires pour lutter contre le coronavirus doit être examiné lundi. Pour éviter leurs faillites, le gouvernement va reprendre financièrement la main sur les lignes ferroviaires privatisées.

A Moscou, le maire a ordonné aux retraités de rester confinés ou de partir dans leur datcha.

L’Arabie saoudite va imposer un couvre-feu nocturne pendant trois semaines.

L’économie à la peine

La défiance restait le maître mot lundi sur les marchés avec de sévères reculs boursiers tant en Asie qu’en Europe liés aux inquiétudes sur le plan de relance géant américain, ainsi qu’à une cascade d’avertissements sur résultats.

Au Brésil, la banque étatique de développement BNDES va injecter dans l’économie quelque 11 milliards de dollars pour protéger les emplois.

Le constructeur aéronautique européen Airbus annule le versement de dividendes à ses actionnaires au titre de l’année 2019, et reprend au ralenti sa production en Espagne et en France.

JO: Tokyo fléchit

Jusqu’ici inflexible quant à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo prévus du 24 juillet au 9 août, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a admis lundi qu’un report «pourrait devenir inévitable», à l’instar du CIO dimanche.

Le Canada a d’ores et déjà pris la «décision difficile» de ne pas y envoyer d’équipes et une majorité des athlètes américains seraient pour un report.

Plus de 15.000 morts dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait au moins 15.189 morts dans le monde, dont une nette majorité désormais en Europe, depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT.

Plus de 341.300 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 174 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 5.476 morts pour 59.138 cas. 7.024 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.093 cas (39 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 3.270 décès (9 nouveaux), et 72.703 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Italie et la Chine sont l’Espagne avec 2.182 morts pour 33.089 cas, l’Iran avec 1.812 morts (23.049 cas), la France avec 674 morts (16.018 cas) et les États-Unis avec 471 morts (35.224 cas).

Depuis dimanche à 19h00 GMT, la République tchèque, le Nigeria et le Monténégro ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Syrie ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas.

L’Europe totalisait lundi à 11h00 GMT 172.238 cas (9.197 décès), l’Asie 97.783 cas (3.539 décès), les États-Unis et le Canada 36.554 cas (490 décès), le Moyen-Orient 26.688 cas (1.841 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 5.130 cas (65 décès), l’Afrique 1.479 cas (49 décès) et l’Océanie 1.433 cas (8 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Course contre la montre pour un vaccin

La Chine a entamé son premier essai clinique pour tester un vaccin, au moment où plusieurs pays sont engagés dans une course pour découvrir un moyen de combattre l’agent pathogène.

La Russie a commencé à tester un vaccin sur des animaux.

Un essai clinique a été lancé dimanche dans au moins sept pays européens pour tester quatre traitements expérimentaux contre le coronavirus. Il va inclure en tout 3.200 patients, dont 800 Français.

Durcissements aux frontières

Hong Kong interdit désormais toute entrée aux non-résidents.

Les Emirats arabes unis ferment les centres commerciaux et restaurants. Les étrangers ayant habituellement le droit de résidence sont interdits d’entrée jusqu’à nouvel ordre.

Les passagers des vols internationaux à destination de Pékin doivent désormais effectuer une escale préalable dans une ville chinoise afin d’y subir des examens médicaux.